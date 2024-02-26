Прогноз погоды в Украине на 27 февраля-1 марта.

Начало марта в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На этой неделе в Украину придет весенняя погода, без существенных осадков. На большинстве территории температура воздуха может достичь отметки почти в 20 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода по Украине с 27 февраля по 1 марта

По сообщению синоптиков, в последующие дни (27-28 февраля) без осадков. Преобладает юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, 3-10 м/с.

Температура воздуха на западе ночью +1...+6 °С тепла, днем воздух прогреется до +10...+16 °С.

На остальной территории переменная погода с температурными колебаниями: ночью ожидается +2...-4 °С мороза, днем +5...+11 °С тепла.

В то же время завтра, 27 февраля, в Крыму и Одесской области до +14 °С, а в восточных регионах Украины в течение 28-29 февраля ночью -2...-7 °С мороза, днем +2...+7 °С тепла.

Прогноз погоды по Украине 27 февраля-1 марта. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, завтра в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная температура воздуха, а погода будет без существенных осадков. О повышении температуры также рассказывала и народный синоптик Наталья Диденко.