Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре заявили, где в течение недели будет весенняя погода arrow

В Укргидрометцентре заявили, где в течение недели будет весенняя погода

26 февраля 2024 23:39
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 27 февраля-1 марта.
Начало марта в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

На этой неделе в Украину придет весенняя погода, без существенных осадков. На большинстве территории температура воздуха может достичь отметки почти в 20 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода по Украине с 27 февраля по 1 марта

По сообщению синоптиков, в последующие дни (27-28 февраля) без осадков. Преобладает юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, 3-10 м/с.

Температура воздуха на западе ночью +1...+6 °С тепла, днем воздух прогреется до +10...+16 °С.

На остальной территории переменная погода с температурными колебаниями: ночью ожидается +2...-4 °С мороза, днем +5...+11 °С тепла.

В то же время завтра, 27 февраля, в Крыму и Одесской области до +14 °С, а в восточных регионах Украины в течение 28-29 февраля ночью -2...-7 °С мороза, днем +2...+7 °С тепла.

В Укргидрометцентре заявили, где в течение недели будет весенняя погода
Прогноз погоды по Украине 27 февраля-1 марта. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, завтра в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная температура воздуха, а погода будет без существенных осадков. О повышении температуры также рассказывала и народный синоптик Наталья Диденко.

погода
теплосеть
Украина
февраль
март
прогноз погоды
погода в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме