Прогноз погоды в Украине на 27 февраля-1 марта.

В Укргидрометцентре заявили, где в течение недели будет весенняя погода
На этой неделе в Украину придет весенняя погода, без существенных осадков. На большинстве территории температура воздуха может достичь отметки почти в 20 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода по Украине с 27 февраля по 1 марта
По сообщению синоптиков, в последующие дни (27-28 февраля) без осадков. Преобладает юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, 3-10 м/с.
Температура воздуха на западе ночью +1...+6 °С тепла, днем воздух прогреется до +10...+16 °С.
На остальной территории переменная погода с температурными колебаниями: ночью ожидается +2...-4 °С мороза, днем +5...+11 °С тепла.
В то же время завтра, 27 февраля, в Крыму и Одесской области до +14 °С, а в восточных регионах Украины в течение 28-29 февраля ночью -2...-7 °С мороза, днем +2...+7 °С тепла.
Напомним, завтра в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная температура воздуха, а погода будет без существенных осадков. О повышении температуры также рассказывала и народный синоптик Наталья Диденко.
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