Прогноз погоды в Украине на 1 марта от Наталки Диденко.

Люди сидят на скамейках в парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в пятницу, 1 марта, придет с сильным потеплением и солнцем. Осадков не предвидится, в основном погода будет сухой. Кое-где температура воздуха достигнет +19 °C. Теплее всего будет на западе страны.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 1 марта

В первый день весны во всех областях Украины будет преобладать солнечная и сухая погода. Кроме того, 1 марта ожидается значительное потепление. Ветер будет преимущественно умеренным юго-восточным, однако на западе возможны сильные порывы.

Температура воздуха 1 марта:

средняя температура воздуха будет +7...+12 °C;

на западе Украины — +12...+19 °C;

на Львовщине, Ивано-Франковсковщине и Тернопольщине местами +7...+10 °C.

Карта погоды 1 марта. Фото: Meteoprog

"В Киеве весна начнется с птичками, солнцем, свежей прохладной ночью и теплым днем, до +10 градусов!" — отметила Диденко.

Как указывает синоптик, небольшие понижения температуры и облачность возможны с 6 марта.

Скриншот поста Диденко

Напомним, первый месяц весны обещает быть тихим и спокойным, однако магнитные бури все же предполагаются. Следует ожидать несколько опасных дат. Чтобы уберечь свое здоровье и не страдать от геоштормов, следует знать, когда ждать солнечных вспышек и как к ним подготовиться.

Также мы писали, что на этой неделе в Украину придет весенняя погода, без существенных осадков. На большинстве территории температура воздуха может достигать отметки почти в +20 °C.