Магнитные бури 31 июля — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: freepik.com

В среду, 31 июля, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Однако она может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 31 июля

Отмечается, что магнитная буря такой силы может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Кроме того, это может отразиться на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и восемь вспышек класса М, наибольшей из которых стала вспышка М6,4.

Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М6,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

У мужчины плохое самочувствие. Фото: pixabay.com

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 31 июля.

Возможность малого геомагнитного шторма — 40%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 80%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 104.

"Магнитные бури могут негативно влиять на человеческое здоровье. Заблаговременные предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать риски инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим солнечным явлениям", — говорится в сообщении.

Напомним, в августе нашу планету накроют сразу три магнитные бури. Ученые отмечают, что две из них будут достаточно мощными и продолжительными, а третья скоро пройдет.

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