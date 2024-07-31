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Следите за самочувствием — прогноз магнитных бурь на сегодня

31 июля 2024 13:36
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 31 июля — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: freepik.com
Светлана Силенко - Редактор

В среду, 31 июля, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Однако она может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 31 июля

Отмечается, что магнитная буря такой силы может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Кроме того, это может отразиться на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли восемь вспышек класса С и восемь вспышек класса М, наибольшей из которых стала вспышка М6,4.

Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М6,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

магнитные бури 31 июля
У мужчины плохое самочувствие. Фото: pixabay.com

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 31 июля.

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 40%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 80%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 104.

"Магнитные бури могут негативно влиять на человеческое здоровье. Заблаговременные предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать риски инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим солнечным явлениям", — говорится в сообщении.

Напомним, в августе нашу планету накроют сразу три магнитные бури. Ученые отмечают, что две из них будут достаточно мощными и продолжительными, а третья скоро пройдет.

Также советуем воспользоваться подробным лунным календарем дел на август 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни последнего месяца лета.

погода космос Солнце магнитные бури головная боль Земля

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