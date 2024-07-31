Магнітні бурі 31 липня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: freepik.com

В середу, 31 липня, Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Однак вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 31 липня

Зазначається, що магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Крім того, це може відобразитися на здоров'ї метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та вісім спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М6,4.

Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Чоловік має погане самопочуття. Фото: pixabay.com

Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 31 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 40%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 80%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 104.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на людське здоров'я. Завчасні попередження про магнітні бурі допомагають контролювати ризики інфарктів та інсультів у дні, що передують цим сонячним явищам", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в серпні нашу планету накриють відразу три магнітні бурі. Вчені зазначають, що дві з них будуть досить потужними та тривалими, а третя швидко мине.

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