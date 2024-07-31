Магнітні бурі 31 липня — прогноз для метеозалежних

Стежте за самопочуттям — прогноз магнітних бур на сьогодні
В середу, 31 липня, Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Однак вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 31 липня
Зазначається, що магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Крім того, це може відобразитися на здоров'ї метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися вісім спалахів класу С та вісім спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М6,4.
Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в середу геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 31 липня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 40%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 20%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 80%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
- Кількість сонячних плям — 104.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на людське здоров'я. Завчасні попередження про магнітні бурі допомагають контролювати ризики інфарктів та інсультів у дні, що передують цим сонячним явищам", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в серпні нашу планету накриють відразу три магнітні бурі. Вчені зазначають, що дві з них будуть досить потужними та тривалими, а третя швидко мине.
Також радимо скористатися детальним місячним календарем справ на серпень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні останнього місяця літа.
Читайте Новини.LIVE!