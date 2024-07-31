Коли очікуються магнітні бурі у серпні

Чоловік з мігренню. Ілюстративне зображення. Фото: pixels.com

В серпні нашу планету накриють відразу три магнітні бурі. Вчені зазначають, що дві з них будуть досить потужними та тривалими, а третя швидко мине.

Про це повідомляє РадіоТрек.

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Коли чекати на магнітні бурі у серпні

За даними науковці, перша магнітна буря буде відчутною вже 1 серпня. Вона триватиме три дні поспіль. Сила магнітної бурі коливатиметься від трьох до чотирьох балів.

Другу магнітну бурю слід чекати 9 серпня. Вона теж затягнеться аж на три дні. Сила цієї магнітної бурі буде такою самою — до чотирьох балів.

Остання магнітна буря накриє Землю наприкінці місяця — з 28 по 29 серпня. Вона швидко пройде, а сила буде не така потужна — 3 бали.

Як простіше переносити магнітні бурі

Медики зазначають, що магнітні бурі є справжнім випробуванням для метеочутливих людей. В цей період вони можуть страждати від мігрені, підвищення тиску, нудоти та інших неприємних відчуттів.

Таким людям медики рекомендують частіше провітрювати приміщення чи виходити на двір подихати свіжим повітрям, пити більше води та виключити з раціону алкоголь, шкідливі продукти та тютюнові вироби.

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С.

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