Когда ожидаются магнитные бури в августе

Мужчина с мигренью. Иллюстративное изображение. Фото: pixels.com

В августе нашу планету накроют сразу три магнитных буря. Ученые отмечают, что две из них будут достаточно мощными и продолжительными, а третья скоро пройдет.

Об этом сообщает РадиоТрек .

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Когда ждать магнитные бури в августе

По данным ученых, первая магнитная буря будет ощутима уже 1 августа. Она продлится три дня подряд. Сила магнитной бури будет колебаться от трех до четырех баллов.

Вторую магнитную бурю следует ожидать 9 августа. Она тоже затянется на три дня. Сила этой магнитной бури будет такой же – до четырех баллов.

Последняя магнитная буря накроет Землю в конце месяца – с 28 по 29 августа. Она быстро пройдет, а сила будет не столь мощная — 3 балла.

Как проще переносить магнитные бури

Медики отмечают, что магнитные бури являются настоящим испытанием для метеочувствительных людей. В этот период они могут страдать от мигрени, повышения давления, тошноты и прочих неприятных ощущений.

Таким людям медики рекомендуют чаще проветривать помещение или выходить во двор подышать свежим воздухом, пить больше воды и исключить из рациона алкоголь, вредные продукты и табачные изделия.

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет составлять до +34 °С.

Также мы сообщали, что в Киеве в течение трех дней июля зафиксировали семь температурных рекордов . В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.