Когда ожидаются магнитные бури в августе

Надвигаются магнитные бури – ученые рассказали, когда накроют Землю и как снизить вред от них
В августе нашу планету накроют сразу три магнитных буря. Ученые отмечают, что две из них будут достаточно мощными и продолжительными, а третья скоро пройдет.
Об этом сообщает РадиоТрек .
Когда ждать магнитные бури в августе
По данным ученых, первая магнитная буря будет ощутима уже 1 августа. Она продлится три дня подряд. Сила магнитной бури будет колебаться от трех до четырех баллов.
Вторую магнитную бурю следует ожидать 9 августа. Она тоже затянется на три дня. Сила этой магнитной бури будет такой же – до четырех баллов.
Последняя магнитная буря накроет Землю в конце месяца – с 28 по 29 августа. Она быстро пройдет, а сила будет не столь мощная — 3 балла.
Как проще переносить магнитные бури
Медики отмечают, что магнитные бури являются настоящим испытанием для метеочувствительных людей. В этот период они могут страдать от мигрени, повышения давления, тошноты и прочих неприятных ощущений.
Таким людям медики рекомендуют чаще проветривать помещение или выходить во двор подышать свежим воздухом, пить больше воды и исключить из рациона алкоголь, вредные продукты и табачные изделия.
Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет составлять до +34 °С.
Также мы сообщали, что в Киеве в течение трех дней июля зафиксировали семь температурных рекордов . В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.
Читайте Новини.LIVE!