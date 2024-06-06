Погода в Украине в четверг, 6 июня — какие области предупредили о грозовых ливнях с градом

Люди убегают от бури. Фото: Michael Reynolds/EPA

Погода в Украине в четверг, 6 июня, будет дождливой и жаркой. Синоптики предупреждают о грозовых ливнях во Львовской, Тернопольской, Черниговской, Полтавской, Одесской и других областях. Температура воздуха может подняться до +32 °C на юго-востоке страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 6 июня

"Облачно с прояснениями. Без осадков, только на северо-востоке страны, днем и в западных и Одесской областях местами кратковременные дожди, грозы", — прогнозируют синоптики.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +12...+17 °C;

днем +23...+28 °C;

на юго-востоке ночью +16...+21 °C, днем +27..+32 °C;

на высокогорье Карпат ночью +8...+13 °C, днем +18...+23 °C;

в Киеве ночью +15...+17 °C, днем +25...+27 °C.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 6 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 6 июня

"6 июня атмосферные фронты с запада и линии восхождения с востока обусловят кратковременные грозовые дожди в западных областях, на Киевщине, Черниговщине, Полтавщине, Сумщине. При грозах могут быть шквалы и град! На остальной территории Украины — без существенных осадков", — сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Жарче всего будет на юге и юго-востоке, где температура воздуха поднимется до +27...+33 °C, свежее ожидается на северо-востоке и на Волыни — +22...+25 °C. В течение дня будет +25...+29 °C.

В Киеве серьезных осадков не прогнозируется, температура воздуха ночью может подрасти до +17 °C, днем +27 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Наталки Диденко

Напомним, что непогода прошлась по Киеву во вторник, 4 июня. В результате грозового ливня затопило трамвайные пути на Оболони и улицу Автозаводскую.

Также недавно специалисты из Всемирной метеорологической организации предупредили о новом климатическом феномене в конце 2024 года во многих странах. По их прогнозам, существенно похолодает.