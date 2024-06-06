Погода в Україні у четвер, 6 червня — які області попередили про грозові зливи з градом

Люди тікають від бурі. Фото: Michael Reynolds / EPA

Погода в Україні в четвер, 6 червня, буде дощовою та спекотною. Синоптики попереджають про грозові зливи в Львівській, Тернопільській, Чернігівській, Полтавській, Одеській та інших областях. Температура повітря може підійнятися до +32 °C на південному сході країни.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 6 червня

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на північному сході країни, вдень і у західних та Одеській областях місцями короткочасні дощі, грози", — прогнозують синоптики.

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +12...+17 °C;

вдень +23...+28 °C;

на південному сході вночі +16...+21 °C, вдень +27..+32 °C;

на високогір'ї Карпат вночі +8...+13 °C, вдень +18...+23 °C;

у Києві вночі +15...+17 °C, вдень +25...+27 °C.

Прогноз погоди в Україні на четвер, 6 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 6 червня

"6-го червня атмосферні фронти із заходу та лінії сходження із сходу зумовлять короткочасні грозові дощі в західних областях, на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині. При грозах можуть бути шквали та град! На решті території України — без істотних опадів", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

Найспекотніше буде на півдні та південному сході, де температура повітря підійметься до +27...+33 °C, найсвіжіше очікується на північному сході та на Волині — +22...+25 °C. Загалом упродовж дня буде +25...+29 °C.

У Києві серйозних опадів не прогнозується, температура повітря вночі може підрости до +17 °C, вдень — +27 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Наталки Діденко

Нагадаємо що негода пройшлася Києвом у вівторок, 4 червня. Внаслідок грозової зливи затопило трамвайні колії на Оболоні та вулицю Автозаводську.

Також нещодавно фахівці зі Всесвітньої метеорологічної організації попередили про новий кліматичний феномен в кінці 2024 року в багатьох країнах. За їх прогнозами, суттєво похолодає.