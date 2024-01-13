Погода в Украине сегодня, 13 января — какие области предупредили о беспощадных метелях

Мужчина идет по заметенной снегом дороге на фоне проехавшего мимо авто. Фото: Pinterest

Погода в Украине в субботу, 13 января, засыплет украинцев снегом, который ожидается практически во всех областях, за исключением Харьковской, Донецкой, Одесской и других. Также синоптики прогнозируют сегодня сильные порывы ветра на западе и предупреждают об опасности вьюги и гололедицы. Столбики термометров под действием мороза покажут ночью -15 °C, а днем -8 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 13 января

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 13 января, почти всю страну окутает снегопад, однако на востоке, в центре и на юге осадки не ожидаются. Дороги укроет гололедица.

Ветер западного направления с переходом на юго-восточный, скорость которого 7-12 м/с. В западных областях кое-где сильные порывы ветра до 15-20 м/с, также прогнозируются вьюги.

"Температура в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью -15...-20 °C, днем -9...-14 °C; в западных и большинстве южных областей ночью -7...-12 °C , днем 0...-5 °C; на остальной территории ночью -10...-15 °C, днем -3...-8 °C" , — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 13 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 13 января

Народный синоптик Наталья Диденко сообщает, что в субботу, 13 января, в Украине ожидается "классическая зима".

"Циклон в субботу обусловит снег на западе, севере, в центральной части (карта), в южной — уже к вечеру, только в восточных областях осадков не ожидается. Морозно", — прогнозирует Диденко.

Бурление циклона над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха:

ночью -12...-18 °C, на юге -4...-9 °C, на западе -2...-6 °C;

днем -4...-8 °C, на востоке и северо-востоке -7...-12 °C, на западе -1...-5 °C;

в Киеве ночью -10...-12 °C, днем -3...-5 °C.

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности ІІІ уровня на высокогорье Ивано-Франковской области, ІІ уровня — на Закарпатье.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине сегодня, 13 января. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, Укргидрометцентр предупреждает об угрозе гидрологических явлений.

"На реках и водохранилищах страны (кроме украинской части р. Дунай) ожидается содержание и усиление ледовых явлений в виде заберегов, шугохода к установке ледостава. Возможно формирование льдов с резким колебанием уровней воды", — предупреждают эксперты.

Прогноз опасных гидрологических явлений в Украине сегодня, 13 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что по состоянию на утро 12 января в Киеве работало 279 единиц снегоуборочной техники. Как известно, столицу засыпало снегом. В таких случаях КГВА просит водителей не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков.