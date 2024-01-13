Погода в Україні сьогодні, 13 січня — які області попередили про нещадні хуртовини

Чоловік йде заметеною снігом дорогою на тлі авто, яке проїхало повз нього. Фото: Pinterest

Погода в Україні в суботу, 13 січня, засипле українців снігом, який очікується практично в усіх областях, за винятком Харківської, Донецької, Одеської та інших. Також синоптики прогнозують сьогодні сильні пориви вітру на заході та попереджають про небезпеку хуртовини й ожеледиці. Стовпчики термометрів під дією морозу покажуть вночі -15 °C, а вдень -8 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 13 січня

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 13 січня, майже всю країну огорне снігопад, однак на сході, в центрі та на півдні опади не очікуються. Дороги вкриє ожеледиця.

Вітер західного напрямку з переходом на південно-східний, швидкість якого 7-12 м/с. У західних областях подекуди сильні пориви вітру до 15-20 м/с, також прогнозуються хуртовини.

"Температура у східних, північно-східних областях та в Карпатах вночі -15...-20 °C, вдень -9...-14 °C; у західних та більшості південних областей вночі -7...-12 °C, вдень 0...-5 °C; на решті території вночі -10...-15 °C, вдень -3...-8 °C", — йдеться в повідомленні.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 13 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 13 січня

Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в суботу, 13 січня, в Україні очікується "класична зима".

"Циклон у суботу зумовить сніг на заході, півночі, у центральній частині (карта), у південній — вже надвечір, лише в східних областях опадів не очікується. Морозно", — прогнозує Діденко.

Вирування циклону над Європою. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура повітря:

вночі -12...-18 °C, на півдні -4...-9 °C, на заході -2...-6 °C;

вдень -4...-8 °C, на сході та північному сході -7...-12 °C, на заході -1...-5 °C;

у Києві вночі -10...-12 °C, вдень -3...-5 °C.

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку ІІІ рівня на високогір'ї Івано-Франківської області, ІІ рівня — на Закарпатті.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 13 січня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, Укргідрометцентр попереджає й про загрозу гідрологічних явищ.

"На річках та водосховищах країни (крім української частини р.Дунай) очікується утримання та посилення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу до встановлення льодоставу. Можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води", — попереджають фахівці.

Прогноз небезпечних гідрологічних явищ в Україні сьогодні, 13 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що станом на ранок 12 січня в Києві працювало 279 одиниць снігоприбиральної техніки. Як відомо, столицю засипало снігом. У таких випадках КМВА просить водіїв не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників.