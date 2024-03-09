Погода в Украине в субботу, 9 марта — в каких областях задержатся морозы

Женщина укутывается в теплую одежду от сильных морозов. Фото: http://newstarnet.com/

Погода в Украине в субботу, 9 марта, обещает быть прохладной и сухой. Дожди следует ожидать только на юге. Также синоптики предупреждают о морозах ночью, которые местами ожидаются до -10 °C. Однако днем температура тоже не будет отличаться теплом, ведь воздух прогреется до +7 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 9 марта

Синоптики прогнозируют небольшой дождь в Крыму, на остальной территории будет сухо. Также на западе ночью и утром кое-где появится туман. Ветер в большинстве областей северо-западного направления со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -2...-7 °C, в Закарпатье и на побережье морей -3...+2 °C;

днем +2...+7 °C, в Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до +10 °C;

в Карпатах ночью -5...-10 °C, днем около 0 °C;

в Киеве ночью -2...-4 °C, днем +4...+6 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 9 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 9 марта

"Шевченковскими днями в Украине будет сухая погода с повышенным атмосферным давлением", — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, суббота будет холодной. Температура воздуха днем будет +2...+6 °C, в западных областях несколько теплее — +7...+11 °C.

В Киеве погода будет сухой и тоже прохладной. Столбики термометров покажут +2...+4 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что Диденко сделала прогноз погоды в Украине на выходные 9-10 марта и следующую неделю. Она сообщила, что следует ожидать увеличения количества осадков, дождь будет переходить в мокрый снег.

Также мы писали, что из-за похолодания и облачности выросло потребление света, а солнечные электростанции не производят энергию. Поэтому в Укрэнерго предупредили, что в Украине резко увеличилась нагрузка на энергосистему.