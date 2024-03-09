Погода в Україні в суботу, 9 березня — в яких областях затримаються морози

Жінка кутається в теплий одяг від сильних морозів. Фото: http://newstarnet.com/

Погода в Україні в суботу, 9 березня, обіцяє бути прохолодною та сухою. Дощі варто очікувати лише на півдні. Також синоптики попереджають про морози вночі, які подекуди очікуються до -10 °C. Однак вдень температура теж не вирізнятиметься теплом, адже повітря прогріється лише до +7 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 9 березня

Синоптики прогнозують незначний дощ в Криму, на решті території буде сухо. Також на заході вночі та зранку подекуди з'явиться туман. Вітер в більшості областей північно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -2...-7 °C, на Закарпатті та узбережжі морів -3...+2 °C;

вдень +2...+7 °C, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одеської області до +10 °C;

у Карпатах вночі -5...-10 °C, вдень близько 0 °C;

у Києві вночі -2...-4 °C, вдень +4...+6 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 9 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 9 березня

"Шевченківськими днями в Україні буде суха погода з підвищеним атмосферним тиском", — прогнозує народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, субота буде холодною. Температура повітря вдень становитиме +2...+6 °C, в західних областях дещо тепліше — +7...+11 °C.

У Києві погода буде сухою та теж прохолодною. Стовпчики термометрів покажуть +2...+4 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Діденко зробила прогноз погоди в Україні на вихідні 9-10 березня та наступний тиждень. Вона повідомила, що варто очікувати збільшення кількості опадів, дощ подекуди переходитиме у мокрий сніг.

Також ми писали, що через похолодання та хмарність зросло споживання світла, а сонячні електростанції не виробляють енергію. Тому в Укренерго попередили, що в Україні різко збільшилося навантаження на енергосистему.