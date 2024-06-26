Прогноз погоды в Украине на 27 июня — Наталия Диденко предупредила об опасности

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: kufer.media

В Украине до воскресенья не ожидается дождей. На большей части территории, кроме нескольких, ожидается солнечная и сухая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+31 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 27 июня

"Отдельный синоптический эксклюзив завтра — локальные дожди в Карпатах и с какой-то днем есть вероятность нескольких дождевых облаков над Полтавщиной и Черкасщиной. Карта внизу", — рассказала Диденко.

Погода в Украине. Фото: скриншот

При этом синоптик подчеркнула, что в остальных регионах будет солнечно и сухо. При этом Диденко предостерегла украинцев перед угрозой пожаров и призвала их быть крайне осторожными в случае разведения костра.

Температура воздуха 27 июня ожидается в пределах +26...+31 °C, в Харьковской области местами +24...+27 °C. В Киеве в четверг будет сухо, солнечно с температурой воздуха до +28 °C.

"До конца недели жара окрепнет, дождей не предвидится", — предупредила Диденко.

Народный синоптик также рассказала, что в ближайшие выходные высокая температура воздуха приведет к повышению температуры воды в Днепре возле Киева до 22 градусов. В меньших водоемах будет еще теплее.

Прогноз погоды от Наталии Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в стране на неделю 25-28 июня. По словам синоптиков, будет преимущественно тепло и солнечно.

Также мы сообщали, что в Европе продолжает бушевать аномальная жара. Так, с начала лета в Греции погибли уже шесть человек.