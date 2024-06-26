Прогноз погоди в Україні на 27 червня — Наталія Діденко попередила про небезпеку

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: kufer.media

В Україні до неділі включно не очікується дощів. На більшій частині території областей, окрім декількох, очікується сонячна та суха погода. Температура повітря коливатиметься в межах +24...+31 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 27 червня

"Окремий синоптичний ексклюзив завтра — локальні дощі в Карпатах і з якогось дива вдень є ймовірність кількох дощових хмар над Полтавщиною та Черкащиною. Карта внизу", — розповіла Діденко.

Погода в Україні. Фото: скриншот

При цьому синоптик наголосила, що в решті регіонів буде сонячно і сухо. При цьому Діденко засетерегла українців перед загрозою пожеж і закликала їх бути вкрай обережними у разі розведення багаття.

Температура повітря 27-го червня очікується в межах +26...+31 °C, на Харківщині подекуди +24...+27 °C. У Києві в четвер буде сухо, сонячно, з температурою повітря до +28 °C.

"До кінця тижня спека зміцніє, дощів не передбачається", — попередила Діденко.

Народний синоптик також розповіла, що найближчими вихідними висока температура повітря призведе до підвищення температури води у Дніпрі біля Києва до 22 градусів. У менших водоймах буде ще тепліше.

Прогноз погоди від Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду в країні на тиждень 25-28 червня. За словами синоптиків, буде переважно тепло та сонячно.

Також ми повідомляли, що в Європі продовжує вирувати аномальна спека. Так, від початку літа в Греції загинуло вже шестеро людей.