Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Тепла ждать не стоит — Наталья Диденко рассказала, что будет с погодой завтра arrow

Тепла ждать не стоит — Наталья Диденко рассказала, что будет с погодой завтра

9 мая 2024 13:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 10 мая от народного синоптика Наталки Диденко.
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в пятницу, 10 мая, в основном ожидается свежая погода. Температура воздуха будет "умеренно комфортной" — в ближайшее время в Украине не предполагается значительного потепления.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в четверг, 9 мая.

Читайте также:

Погода в Украине 10 мая

По прогнозам известного синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время в Украине не предполагается значительное потепление. Температура воздуха будет "умеренно комфортной" с дневными показателями в пределах +13...+19 °C, иногда поднимаясь до +20 °C. Однако заметим, что атмосфера быстро снизит температуру, удерживая ее в данном диапазоне.

Хотя на юге и Закарпатье традиционно будет теплее, ожидается свежая погода. В ближайшую ночь на востоке, севере и в центральных регионах страны даже возможны заморозки.

10 мая максимальная температура воздуха в Украине будет в пределах +14...+18 °C, на юге и Закарпатье от +19...+21 °C.

Украина все еще охватывает антициклон северо-западного происхождения, который приведет к малооблачной и солнечной погоде в пятницу. Местами возможны небольшие дожди в Сумской, Черниговской и позже в Киевской области.

Погода в Киеве 10 мая

Завтра в столице существенных осадков не предполагается, хотя после обеда в столице прибавится на небе облаков.

Ночью будет +3…+5 °C, завтра днем воздух прогреется до +17 °C.

Тепла ждать не стоит — Наталья Диденко рассказала, что будет с погодой завтра - фото 1
Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что в середине этой недели в некоторых областях Украины возможны заморозки.

погода
весна
прогнозы
Наталка Диденко
прогноз погоды
температура воздуха
май

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка