Прогноз погоды на 10 мая от народного синоптика Наталки Диденко.

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в пятницу, 10 мая, в основном ожидается свежая погода. Температура воздуха будет "умеренно комфортной" — в ближайшее время в Украине не предполагается значительного потепления.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в четверг, 9 мая.

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Погода в Украине 10 мая

По прогнозам известного синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время в Украине не предполагается значительное потепление. Температура воздуха будет "умеренно комфортной" с дневными показателями в пределах +13...+19 °C, иногда поднимаясь до +20 °C. Однако заметим, что атмосфера быстро снизит температуру, удерживая ее в данном диапазоне.

Хотя на юге и Закарпатье традиционно будет теплее, ожидается свежая погода. В ближайшую ночь на востоке, севере и в центральных регионах страны даже возможны заморозки.

10 мая максимальная температура воздуха в Украине будет в пределах +14...+18 °C, на юге и Закарпатье от +19...+21 °C.

Украина все еще охватывает антициклон северо-западного происхождения, который приведет к малооблачной и солнечной погоде в пятницу. Местами возможны небольшие дожди в Сумской, Черниговской и позже в Киевской области.

Погода в Киеве 10 мая

Завтра в столице существенных осадков не предполагается, хотя после обеда в столице прибавится на небе облаков.

Ночью будет +3…+5 °C, завтра днем воздух прогреется до +17 °C.

Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что в середине этой недели в некоторых областях Украины возможны заморозки.