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Тепла очікувати не варто — Наталка Діденко розповіла, що буде з погодою завтра

9 травня 2024 13:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 10 травня від народного синоптика Наталки Діденко
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у п'ятницю, 10 травня, переважно очікується свіжа погода. Температура повітря буде "помірно комфортною" — найближчим часом в Україні не передбачається значного потепління. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у четвер, 10 травня. 

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Погода в Україні 10 травня

За прогнозами відомого синоптика Наталки Діденко, найближчим часом в Україні не передбачається значного потепління. Температура повітря буде "помірно комфортною", з денними показниками в межах +13...+19 °C, іноді піднімаючись до +20 °C. Проте відмітимо, що атмосфера швидко знизить температуру, утримуючи її в даному діапазоні.

Хоча на півдні та Закарпатті традиційно буде тепліше, загалом очікується свіжа погода. Найближчої ночі на сході, півночі та в центральних регіонах країни навіть можливі заморозки.

10 травня максимальна температура повітря в Україні буде в межах +14...+18 °C, на півдні та Закарпатті від +19...+21 °C.

Україну все ще охоплює антициклон північно-західного походження, який призведе до малохмарної та сонячної погоди в п'ятницю. Місцями можливі невеликі дощі на Сумщині, Чернігівщині та пізніше на Київщині.

Погода у Києві 10 травня

Завтра у столиці істотних опадів не передбачається, хоч після обіду в столиці побільшає на небі хмар.

Вночі буде +3…+5 °C, завтра вдень повітря прогріється до +17 °C.

Тепла очікувати не варто — Наталка Діденко розповіла, що буде з погодою завтра - фото 1
Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що в середині цього тижня в деяких областях України можливі заморозки.

погода
весна
прогнози
Наталка Діденко
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