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Теплые вещи не прятать — народный синоптик Диденко рассказала, как в Украине испортится погода

2 апреля 2024 13:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 3 апреля — прогноз от Наталки Диденко.
Сильные порывы ветра. Фото: Depositphotos
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 3 апреля, немного ухудшится. Температура воздуха ночью и утром будет составлять +5...+10 °C, а в северных областях возможны штормовые порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 3 апреля

"Майское тепло побыло в Украине с неофициальным визитом и уже отбывает домой. А у нас завтра ожидается снижение температуры воздуха до нормальной апрельской. Поэтому, пожалуйста, в ближайшие дни, ориентировочно 3, 4 и 5 апреля, не сильно раздевайтесь и верните на вешалку плащи или пальто", — предостерегла Диденко.

Она рассказала, что максимальная температура воздуха в ближайшую ночь и завтра утром составит +5... +10 °C, а днем ожидается +13...+17 °C. Местами на юге и на востоке столбики термометров могут достигать +19 °C.

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Температура воздуха в Украине на 09:00 3 апреля. Фото: meteopost.com
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Температура воздуха в Украине по состоянию на 15.00 3 апреля. Фото: meteopost.com
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Температура воздуха в Украине по состоянию на 21.00 3 апреля. Фото: meteopost.com

Кроме того, синоптик предупредила, что в северных областях возможен сильный ветер со штормовым порывом до 15-20 м/с.

Также Диденко спрогнозировала, что завтра, 3 апреля, возможны периодические дожди, а местами гроза в западных областях, на севере, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и Крыму. На остальной территории без осадков.

Погода в Киеве 3 апреля

В Киеве в среду, 3 апреля, местами ожидается дождь, а иногда гроза. Также прогнозируется сильный западный ветер до порывов 15-18 м/с.

Синоптик отметила, что в столице также ожидается понижение температуры воздуха: ночью до +7...+10°C, а днем до +16°C.

"Однако это милое незначительное похолодание в ближайшие выходные снова сменится повышением температуры воздуха", — подчеркнула она.

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Прогноз Натальи Диденко

Напомним, что в Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. В КМВА призывают воздержаться от прогулок и не открывать дома окна. Кроме того, о причинах этого явления рассказали специалисты Метеорологической станции Борисполь.

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