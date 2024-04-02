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Теплі речі не ховати — народний синоптик Діденко розповіла, як в Україні зіпсується погода

2 квітня 2024 13:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 3 квітня — прогноз від Наталки Діденко
Сильні пориви вітру. Фото: Depositphotos
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в середу, 3 квітня, трішки погіршиться. Температура повітря вночі та вранці становитиме +5... +10 °C, а в північних областях можливі штормові пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook. 

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Погода в Україні 3 квітня

"Травневе тепло побуло в Україні з неофіційним візитом і вже відбуває додому. А в нас завтра очікується зниження температури повітря до нормальної квітневої. Тому, будь ласка, найближчими днями, орієнтовно 3, 4 та 5 квітня, не сильно роздягайтеся та поверніть на вішалку плащі чи й пальто", — застерегла Діденко. 

Вона розповіла, що максимальна температура повітря найближчої ночі та завтра вранці становитиме +5... +10 °C, а вдень очікується +13... +17 °C. Місцями на півдні та на сході стовпчики термометрів можуть сягнути до +19 °C. 

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Температура повітря в Україні станом на 09:00 3 квітня. Фото: meteopost.com
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Температура повітря в Україні станом на 15:00 3 квітня. Фото: meteopost.com
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Температура повітря в Україні станом на 21:00 3 квітня. Фото: meteopost.com

Крім того, синоптик попередила, що у північних областях можливий сильний вітер зі штормовими поривами до 15-20 м/с. 

Також Діденко спрогнозувала, що завтра, 3 квітня, можливі періодичні дощі, а місцями гроза у західних областях, на півночі, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. На решті території без опадів. 

Погода в Києві 3 квітня

У Києві в середу, 3 квітня, місцями очікується дощ, а подекуди гроза. Також очікується сильний західний вітер до поривів 15-18 м/с.

Синоптик зазначила, що в столиці також очікується зниження температури повітря: вночі до +7... +10 °C, а вдень до +16 °C.

"Проте це миле незначне похолодання найближчими вихідними знову зміниться підвищенням температури повітря", — наголосила вона. 

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Прогноз Наталки Діденко

Нагадаємо, що в Києві зафіксували високий рівень забрудненості повітря. В КМВА закликають утриматись від прогулянок та не відкривати вікна вдома. Крім того, про причини цього явища розповіли фахівці з Метеорологічної станції Бориспіль.

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