Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Тепло не придет — синоптики предупредили о сильных морозах завтра

Тепло не придет — синоптики предупредили о сильных морозах завтра

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 17:51
Погода в Украине 20 февраля — будут самые морозы в нескольких регионах
Снег и мороз на улице. Фото: Новини.LIVE

В большинстве регионов Украины 20 февраля будут умеренные осадки в виде снега. Погода с теплом не будет спешить, и уже ближайшей ночью температура воздуха опустится до -15 °С.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 20 февраля

Синоптики рассказали, что завтра снег ожидается на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных и восточных областях, на остальной территории без осадков.

На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, местами гололедица. Также в течение дня будет северо-западный ветер, на юго-востоке страны юго-западный ветер, 5-10 м/с.

Погода в Україні 20 лютого
Прогноз погоды в Украине 20 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...-10 °С, а в северной части до -15 °С. В то же время днем будет -1...-6 °С; на Закарпатье, юге и юго-востоке ночью столбики термометров будут показывать от -4 °С до +2 °С, а днем +1...+7 °С. В Крыму будет +12 °С.

Когда в Украине ждать потепления

Синоптик Наталья Птуха прогнозирует потепление в Украине в ближайшее время. По ее словам, с 23 февраля морозы и холод пойдут на спад. Днем уже могут быть плюсовые значения температуры, хотя это не исключает, что в ночные часы будет еще незначительный минус.

Кроме того, мы писали, что весна 2026 года не будет спешить с теплом. Погода будет довольно контрастной: в марте и в начале апреля возможны то резкие потепления, то ночные заморозки и дожди.

погода снег зима морозы прогноз погоды
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации