Погода в Украине 20 февраля — будут самые морозы в нескольких регионах

В большинстве регионов Украины 20 февраля будут умеренные осадки в виде снега. Погода с теплом не будет спешить, и уже ближайшей ночью температура воздуха опустится до -15 °С.

Погода в Украине 20 февраля

Синоптики рассказали, что завтра снег ожидается на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных и восточных областях, на остальной территории без осадков.

На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, местами гололедица. Также в течение дня будет северо-западный ветер, на юго-востоке страны юго-западный ветер, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...-10 °С, а в северной части до -15 °С. В то же время днем будет -1...-6 °С; на Закарпатье, юге и юго-востоке ночью столбики термометров будут показывать от -4 °С до +2 °С, а днем +1...+7 °С. В Крыму будет +12 °С.

Когда в Украине ждать потепления

Синоптик Наталья Птуха прогнозирует потепление в Украине в ближайшее время. По ее словам, с 23 февраля морозы и холод пойдут на спад. Днем уже могут быть плюсовые значения температуры, хотя это не исключает, что в ночные часы будет еще незначительный минус.

Кроме того, мы писали, что весна 2026 года не будет спешить с теплом. Погода будет довольно контрастной: в марте и в начале апреля возможны то резкие потепления, то ночные заморозки и дожди.