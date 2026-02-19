Погода на 20 лютого — де будуть найсильніші морози

Сніг та мороз на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 20 лютого, буде в більшості регіонах будуть помірні опади. Крім того, тем температура повітря опуститься до -15 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 20 лютого

Синоптики розповіли, що завтра сніг очікується на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних та східних областях, на решті території без опадів.

На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, місцями ожеледиця.Також упродовж дня буде північно-західний вітер, на південному сході країни південно-західний вітер, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні 20 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4...-10 °С, а у північній частині до -15 °С. Водночас вдень буде -1...-6 °С; на Закарпатті, півдні та південному сході вночі стовпчики термометрів показуватимуть від -4 °С до +2 °С, а вдень +1...+7 °С. В Криму буде +12 °С.

Коли в Україні чекати потепління

Синоптик Наталія Птуха прогнозує потепління в Україні найближчим часом. За її словами, з 23 лютого морози та холод підуть на спад. Вдень вже можуть бути плюсові значення температури, хоча це не виключає, що в нічні години буде ще незначний мінус.

Крім того, ми писали, що весна 2026 року не поспішатиме з теплом. Погода буде доволі контрастною: у березні та на початку квітня можливі то різкі потепління, то нічні заморозки й дощі.