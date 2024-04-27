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Тепло возвращается, но будут дожди — синоптики рассказали, в каких регионах ждать осадков

27 апреля 2024 15:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 28 апреля
Отдых в парке. Иллюстративное фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 28 апреля, метеорологи прогнозируют теплую погоду в Украине. Небольшие дожди и грозы пройдут лишь в отдельных регионах страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 28 апреля

Восточные области, в частности, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская, ожидают кратковременные дожди и грозы. В других частях Украины осадки не предполагаются. Ветер будет дуть северо-восточным направлением, в западных областях — юго-восточным со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в Украине будет +3...+8 °C тепла, немного теплее будет на юге и востоке страны — +9...+14 °C. В течение дня столбики термометров поднимутся до +16...+21 °C по всей территории, а в восточных областях воздух прогреется до +25 °C.

В горах, в частности, в Карпатах, ночью ожидается температура воздуха от 0 до +5 °C, а днем она поднимется до +10...+15 °C.

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Погода в Украине 28 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 28 апреля

В воскресенье, 28 апреля, на территории Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть северо-восточным направлением со скоростью 5-10 м/с.

В столице Украины, Киеве также предполагается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит
+6...+8 °C, днем поднимется до +18...+20 °C.

В Киевской области ожидается такое же погодное явление. Ночью температура воздуха будет колебаться от +3...+8 °C, а днем можно ожидать значительного повышения температуры до +16...+21 °C.

Тепло возвращается, но будут дожди – синоптики рассказали, в каких регионах ожидают осадки - фото 2
Погода в Киеве 28 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.

Также мы писали, что в среду, 24 апреля, по Украине прошли цветные дожди. В Укргидрометцентре объяснили, представляет ли угрозу такое атмосферное явление.

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