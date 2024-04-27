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Тепло повертається, але будуть дощі — синоптики розповіли, в яких регіонах очікувати опадів

27 квітня 2024 15:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 28 квітня
Відпочинок у парку. Ілюстративне фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У неділю, 28 квітня, метеорологи прогнозують теплу погоду в Україні. Невеликі дощі та місцями грози пройдуть лише в окремих регіонах країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

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Погода в Україні 28 квітня

Східні області, зокрема Дніпропетровська, Запорізька і Херсонська, очікують короткочасні дощі та грози. У інших частинах України опадів не передбачається. Вітер буде дмухати північно-східним напрямком, у західних областях — південно-східним зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі в Україні становитиме +3...+8 °C тепла, трохи тепліше буде на півдні та сході країни — +9...+14 °C. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +16...+21 °C по всій території, а в східних областях повітря прогріється до +25 °C.

У горах, зокрема в Карпатах, вночі очікується температура повітря від 0 до +5 °C, а вдень вона підніметься до +10...+15 °C.

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Погода в Україні 28 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 28 квітня

У неділю, 28 квітня, на території Київської області очікується мінлива хмарність без опадів. Згідно з прогнозами синоптиків, вітер буде дмухати північно-східним напрямком зі швидкістю 5-10 м/с.

У столиці України, Києві, також передбачається мінлива хмарність без опадів. Вночі температура повітря становитиме
+6...+8 °C, вдень підніметься до +18...+20 °C.

У Київській області очікується таке ж саме погоднє явище. Вночі температура повітря буде коливатися +3...+8 °C, а вдень можна очікувати значне підвищення температури до +16...+21 °C.

Тепло повертається, але будуть дощі — синоптики розповіли, в яких регіонах очікувати опади - фото 2
Погода у Києві 28 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.

Також ми писали, що в середу, 24 квітня, по Україні пройшли кольорові дощі. В Укргідрометцентрі пояснили, чи становить загрозу таке атмосферне явище.

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