Погода в Украине сегодня, 11 апреля — что прогнозируют синоптики

Молодая пара на прогулке в парке. Фото: Kamil Macniak/Shutterstock

Погода в Украине в четверг, 11 апреля, снова порадует солнцем и почти безоблачным небом. Днем в западных, Винницкой, большинстве северных областей и на побережье морей столбики термометров достигнут +18...+23°C. В остальных регионах будет еще теплее +22...+27°C. Ветер – преимущественно северо-западный, говорят синоптики, 5-10 м/с.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 11 апреля

Синоптики прогнозируют во всех областях Украины переменную облачность. В Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской, Харьковской, Луганской областях дневная температура воздуха достигнет +27°C.

В Киевской области днем воздух прогреется до +23°C. В столице Украины ожидается малооблачная, без дождя погода, температура воздуха днем +20...+22°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 11 апреля. Фото: скриншот Facebook/Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

До 12 апреля в восточных, центральных, южных, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской и большинстве северных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности! Есть угроза пожаров в природных экосистемах. Укргидрометцентр и ГСЧС призывают украинцев не бросать окурки на обочинах дорог, не курить мусор в лесах и на приусадебных участках.

Карта областей с чрезвычайным уровнем пожароопасности. Фото: скриншот Facebook/Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 11 апреля

"В четверг антициклон Peter будет так добросовестно выполнять свои солнечные обязанности, что не даст никаких шансов холодному атмосферному фронту с северо-запада. 11 апреля на западе, севере (кроме Сумщины), в Винницкой области ожидается снижение температуры воздуха до +16...+20°C. На остальной территории Украины будет лето, +23...+27°C" , — сообщает народная синоптикиня Наталья Диденко.

А вот ближе к субботе в Украине станет прохладнее.

Погода в Украине на четверг, 11 апреля. Фото: скриншот Facebook/Наталья Диденко

Ранее в Укргидрометцентре предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах.

Напомним, 9 апреля во Львове синоптики зафиксировали температурный рекорд. Последний раз в городе было так жарко 9 апреля 1986 года.