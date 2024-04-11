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Тепло відступить — в яких регіонах сьогодні стане прохолодніше

11 квітня 2024 04:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 11 квітня — що прогнозують синоптики
Молода пара гуляє у парку. Фото: Kamil Macniak/Shutterstock
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у четвер, 11 квітня, знову потішить сонцем і майже безхмарним небом. Вдень у західних, Вінницькій, більшості північних областей та на узбережжі морів стовпчики термометрів сягнуть +18...+23°C. У решті регіонів буде ще тепліше +22...+27°C. Вітер — переважно північно-західний, кажуть синоптики, 5-10 м/с.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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Синоптики прогнозують у всіх областях України мінливу хмарність. На Дніпропетровщині, Херсонщині, Кіровоградщині, Харківщині, Луганщині денна температура повітря сягне +27°C. 

На Київщині вдень повітря прогріється до +23°C. У столиці України очікується малохмарна, без дощу погода, температура повітря вдень +20...+22°C. 

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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 11 квітня. Фото: скриншот Facebook/Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру 

До 12 квітня у східних, центральних, південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та більшості північних областей — надзвичайний рівень пожежної небезпеки! Є загроза пожеж в природних екосистемах. Укргідрометцентр та ДСНС закликають українців не кидати недопалки на узбіччях доріг, не палити сміття у лісах та на присадибних ділянках.

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Карта областей з надзвичайним рівнем пожежної небезпеки. Фото: скриншот Facebook/Укргідрометцентр 

Прогноз погоди від Наталки Діденко 11 квітня

"У четвер антициклон Peter буде так сумлінно виконувати свої сонячні обов'язки, що не дасть ніяких шансів холодному атмосферному фронту з північного заходу. 11-го квітня на заході, півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині очікується зниження температури повітря до +16...+20°C. На решті території України буде літо, +23...+27°C", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

А от ближче до суботи в Україне стані прохолодніше. 

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Погода в Україні на четвер, 11 квітня. Фото: скриншот Facebook/Наталка Діденко

Раніше в Укргідрометцентрі попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах. 

Нагадаємо, 9 квітня у Львові синоптики зафіксували температурний рекорд. Востаннє у місті було так спекотно 9 квітня 1986 року.

Сонце
Наталка Діденко
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