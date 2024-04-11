Погода в Україні сьогодні, 11 квітня — що прогнозують синоптики

Тепло відступить — в яких регіонах сьогодні стане прохолодніше
Погода в Україні у четвер, 11 квітня, знову потішить сонцем і майже безхмарним небом. Вдень у західних, Вінницькій, більшості північних областей та на узбережжі морів стовпчики термометрів сягнуть +18...+23°C. У решті регіонів буде ще тепліше +22...+27°C. Вітер — переважно північно-західний, кажуть синоптики, 5-10 м/с.
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 11 квітня
Синоптики прогнозують у всіх областях України мінливу хмарність. На Дніпропетровщині, Херсонщині, Кіровоградщині, Харківщині, Луганщині денна температура повітря сягне +27°C.
На Київщині вдень повітря прогріється до +23°C. У столиці України очікується малохмарна, без дощу погода, температура повітря вдень +20...+22°C.
Попередження від Укргідрометцентру
До 12 квітня у східних, центральних, південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та більшості північних областей — надзвичайний рівень пожежної небезпеки! Є загроза пожеж в природних екосистемах. Укргідрометцентр та ДСНС закликають українців не кидати недопалки на узбіччях доріг, не палити сміття у лісах та на присадибних ділянках.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 11 квітня
"У четвер антициклон Peter буде так сумлінно виконувати свої сонячні обов'язки, що не дасть ніяких шансів холодному атмосферному фронту з північного заходу. 11-го квітня на заході, півночі (окрім Сумщини), на Вінниччині очікується зниження температури повітря до +16...+20°C. На решті території України буде літо, +23...+27°C", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
А от ближче до суботи в Україне стані прохолодніше.
Раніше в Укргідрометцентрі попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах.
Нагадаємо, 9 квітня у Львові синоптики зафіксували температурний рекорд. Востаннє у місті було так спекотно 9 квітня 1986 року.
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