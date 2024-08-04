Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Неделя закончится дождем в Одессе — синоптики предупреждают о грозах arrow

Неделя закончится дождем в Одессе — синоптики предупреждают о грозах

4 августа 2024 05:50
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе на 3 августа.
Человек идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе сегодня, 4 августа, будет ветреной и с грозами. Тем не менее температура воздуха днем поднимется до +30 °C. В Одесской области синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе 4 августа

  • Облачно с прояснениями.
  • Утром и днем возможен дождь с грозами.
  • Ветер южный 8-12 м/с.
  • Температура ночью +28...+20 °C, днем +29...+30 °C.
  • Температура морской воды +17...+18 °C.
Погода в Одессе
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 4 августа

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +15...+20 °C, днем +25...+30 °C, местами до +33 °C.
  • На дорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 1-2 км
Неделя закончится дождем в Одессе — синоптики предупреждают о грозах - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 4 августа

В понедельник, 4 августа, в южных, восточных, днем и северных областях Украины местами кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °C, днем +20...+29 °C, в южных и восточных областях ночью +16...+21 °C, днем +26...+31°C, в Крыму до +31 °C.

Погода в Украине
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

погода Одесса Одесская область Одесская ОГА синоптик Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:15 Бех-Романчук провалила финал тройного прыжка на Олимпиаде — реакция спортсменки

06:15 Путин перехитрил американских чиновников — Трамп поздравил диктатора РФ с удачным обменом

06:01 Ощадбанк выдает зарплатные карты с комиссией за обслуживание — опыт клиентов

05:50 Неделя закончится дождем в Одессе — синоптики предупреждают о грозах

05:39 Бурятия и Забайкалье в РФ идут ко дну — из-за массивных паводков затопило полсотни домов

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

05:31 Два аэродрома оккупантов в Крыму уже пустеют — это результат работы ВСУ

05:09 "Ростов-на-Дону" на дне — в сети публикуют спутниковые снимки с места разбитой лодки

04:56 Поставка нефти Россией по морю рекордно упала — таких низких показателей не было уже год

04:42 Жестокая казнь украинского военного — в Офисе Генпрокурора отреагировали

04:29 Свирепый циклон пройдет Украиной — синоптики назвали области, которым угрожает грозовая буря

06:15 Бех-Романчук провалила финал тройного прыжка на Олимпиаде — реакция спортсменки

06:15 Путин перехитрил американских чиновников — Трамп поздравил диктатора РФ с удачным обменом

06:01 Ощадбанк выдает зарплатные карты с комиссией за обслуживание — опыт клиентов

05:50 Неделя закончится дождем в Одессе — синоптики предупреждают о грозах

05:39 Бурятия и Забайкалье в РФ идут ко дну — из-за массивных паводков затопило полсотни домов

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

05:31 Два аэродрома оккупантов в Крыму уже пустеют — это результат работы ВСУ

05:09 "Ростов-на-Дону" на дне — в сети публикуют спутниковые снимки с места разбитой лодки

04:56 Поставка нефти Россией по морю рекордно упала — таких низких показателей не было уже год

04:42 Жестокая казнь украинского военного — в Офисе Генпрокурора отреагировали

04:29 Свирепый циклон пройдет Украиной — синоптики назвали области, которым угрожает грозовая буря

Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине