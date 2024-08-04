Прогноз погоды в Одессе на 3 августа.

Человек идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 4 августа, будет ветреной и с грозами. Тем не менее температура воздуха днем поднимется до +30 °C. В Одесской области синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 4 августа

Облачно с прояснениями.

Утром и днем возможен дождь с грозами.

Ветер южный 8-12 м/с.

Температура ночью +28...+20 °C, днем +29...+30 °C.

Температура морской воды +17...+18 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 4 августа

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +25...+30 °C, местами до +33 °C.

На дорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя 1-2 км

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 4 августа

В понедельник, 4 августа, в южных, восточных, днем и северных областях Украины местами кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °C, днем +20...+29 °C, в южных и восточных областях ночью +16...+21 °C, днем +26...+31°C, в Крыму до +31 °C.