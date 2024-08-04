Прогноз погоди в Одесі на 3 серпня

Чоловік йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 4 серпня, буде вітряною та з грозами. Та попри це, температура повітря вдень підійметься до +30 °C. На Одещині синоптики оголосили штормове попередження у зв'язку з сильними поривами вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 4 серпня

Мінлива хмарність.

Вранці та упродовж дня можливий дощ з грозами.

Вітер південний 8-12 м/с.

Температура вночі +28...+20 °C, вдень +29...+30 °C.

Температура морської води +17...+18 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 4 серпня

Мінлива хмарність.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +25...+30 °C, місцями до + 33 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час дощу 1-2 км

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 4 серпня

У понеділок, 4 серпня, у південних, східних, вдень і північних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 °C, вдень +20...+29 °C, у південних і у східних областях вночі +16...+21 °C, вдень +26...+31°C, в Криму до +31 °C.