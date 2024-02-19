Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Три области охватит мокрый снег с дождем — синоптики предупредили, где ждать непогоду arrow

Три области охватит мокрый снег с дождем — синоптики предупредили, где ждать непогоду

19 февраля 2024 06:08
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в понедельник, 19 февраля — синоптики предупредили три области
Женщина с зонтиком под снегом. Фото: freep.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине 19 февраля будет прохладной, однако на западе и юге будет несколько теплее. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем в Закарпатской, Львовской и Волынской областях, а также на юго-востоке. Температура воздуха днем поднимется не выше +3 °C, холоднее всего будет ночью на северо-востоке, где ожидается мороз до -9 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 19 февраля

По прогнозу Укргидрометцентра, 19 февраля на юго-востоке ночью и на крайнем западе днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Ветер северного направления с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -1...-6 °C, на северо-востоке до -9 °C, на юге около 0 °C;
  • днем -2...+3 °C, на западе +2...+7 °C.
Карта погоды в Украине в понедельник сегодня, 19 февраля, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине в понедельник сегодня, 19 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине

Синоптики прогнозируют, что в Киеве понедельник будет пасмурным, однако к вечеру небо станет ясным. Осадки в столице не ожидаются. Температура воздуха будет составлять -2...+1 °C.

Прогноз погоды в Киеве в понедельник сегодня, 19 февраля,
Прогноз погоды в Киеве в понедельник сегодня, 19 февраля, от Мета. Фото: скриншот

"Утренные облака в Харькове прогонят солнечные лучи и согреют весь день. Оставляем зонтики дома", — пишут специалисты.

Однако, по их словам, харьковчанам следует готовиться к холодам. Столбики термометров покажут -1...-4 °C.

Прогноз погоды в Харькове в понедельник сегодня, 19 февраля, от Мета
Прогноз погоды в Харькове в понедельник сегодня, 19 февраля, от Мета. Фото: скриншот

Погода в Одессе 19 февраля тоже ожидается прохладной, но все же теплее, чем на востоке страны. Так, температура воздуха будет колебаться от 0...+4 °C. Синоптики прогнозируют облачное небо, но осадков не будет.

Прогноз погоды в Одессе в понедельник сегодня, 19 февраля,
Прогноз погоды в Одессе в понедельник сегодня, 19 февраля, от Мета. Фото: скриншот

Во Львове в понедельник, 19 февраля, будет теплее всего, ведь температурные показатели составят -1...+6 °C. Утро будет холодным, а к концу дня немного подождит.

Прогноз погоды во Львове в понедельник сегодня, 19 февраля, от Мета
Прогноз погоды во Львове в понедельник сегодня, 19 февраля, от Мета. Фото: скриншот

"Оставляем зонтики дома. Осадков не предусматривается", — прогнозируют синоптики погоду в Черкассах.

По их словам, преимущественно будет холодно, однако днем несколько потеплеет, столбики термометров покажут -1...+1 °C.

Прогноз погоды в Черкассах сегодня, 19 февраля, от Мета
Прогноз погоды в Черкассах сегодня, 19 февраля, от Мета. Фото: скриншот

Напомним, что синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют, что в Одессе возможен сильный ветер в понедельник, 19 февраля.

Также мы писали, чего ждать от погоды во второй половине февраля. По словам синоптиков, сильных морозов не будет.

погода
Укргидрометцентр
снег
морозы
февраль
Наталка Диденко
дождь
прогноз погоды
погода в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме