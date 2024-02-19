Погода в Украине в понедельник, 19 февраля — синоптики предупредили три области

Женщина с зонтиком под снегом. Фото: freep.com

Погода в Украине 19 февраля будет прохладной, однако на западе и юге будет несколько теплее. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем в Закарпатской, Львовской и Волынской областях, а также на юго-востоке. Температура воздуха днем поднимется не выше +3 °C, холоднее всего будет ночью на северо-востоке, где ожидается мороз до -9 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 19 февраля

По прогнозу Укргидрометцентра, 19 февраля на юго-востоке ночью и на крайнем западе днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Ветер северного направления с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...-6 °C, на северо-востоке до -9 °C, на юге около 0 °C;

днем -2...+3 °C, на западе +2...+7 °C.

Прогноз погоды в Украине в понедельник сегодня, 19 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине

Синоптики прогнозируют, что в Киеве понедельник будет пасмурным, однако к вечеру небо станет ясным. Осадки в столице не ожидаются. Температура воздуха будет составлять -2...+1 °C.

Прогноз погоды в Киеве в понедельник сегодня, 19 февраля, от Мета. Фото: скриншот

"Утренные облака в Харькове прогонят солнечные лучи и согреют весь день. Оставляем зонтики дома", — пишут специалисты.

Однако, по их словам, харьковчанам следует готовиться к холодам. Столбики термометров покажут -1...-4 °C.

Прогноз погоды в Харькове в понедельник сегодня, 19 февраля, от Мета. Фото: скриншот

Погода в Одессе 19 февраля тоже ожидается прохладной, но все же теплее, чем на востоке страны. Так, температура воздуха будет колебаться от 0...+4 °C. Синоптики прогнозируют облачное небо, но осадков не будет.

Прогноз погоды в Одессе в понедельник сегодня, 19 февраля, от Мета. Фото: скриншот

Во Львове в понедельник, 19 февраля, будет теплее всего, ведь температурные показатели составят -1...+6 °C. Утро будет холодным, а к концу дня немного подождит.

Прогноз погоды во Львове в понедельник сегодня, 19 февраля, от Мета. Фото: скриншот

"Оставляем зонтики дома. Осадков не предусматривается", — прогнозируют синоптики погоду в Черкассах.

По их словам, преимущественно будет холодно, однако днем несколько потеплеет, столбики термометров покажут -1...+1 °C.

Прогноз погоды в Черкассах сегодня, 19 февраля, от Мета. Фото: скриншот

Напомним, что синоптики из Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют, что в Одессе возможен сильный ветер в понедельник, 19 февраля.

Также мы писали, чего ждать от погоды во второй половине февраля. По словам синоптиков, сильных морозов не будет.