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Три області охопить мокрий сніг з дощем — синоптики попередили, де чекати негоду

19 лютого 2024 06:08
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у понеділок, 19 лютого — синоптики попередили три області
Жінка з парасолькою під снігом. Фото: freep.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні 19 лютого буде прохолодною, однак на заході та півдні буде дещо тепліше. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем у Закарпатській, Львівській та Волинській областях, а також на південному сході. Температура повітря вдень підійметься не вище +3 °C, найхолодніше буде вночі на північному сході, де очікується мороз до -9 °C. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 19 лютого

За прогнозом Укргідрометцентру, 19 лютого на південному сході вночі та на крайньому заході вдень очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території країни опадів не прогнозується.

Вітер північного напрямку з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі -1...-6 °C, на північному сході до -9 °C, на півдні близько 0 °C;
  • вдень -2...+3 °C, на заході +2...+7 °C.
Мапа погоди в Україні в понеділок сьогодні, 19 лютого, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні в понеділок сьогодні, 19 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні по містах

Синоптики прогнозують, що в Києві понеділок буде похмурим, однак на вечір небо стане ясним. Опади в столиці не очікуються. Температура повітря становитиме -2...+1 °C.

Прогноз погоди в Києві в понеділок сьогодні, 19 лютого, від Мета
Прогноз погоди в Києві в понеділок сьогодні, 19 лютого, від Мета. Фото: скриншот

"Ранкові хмари у Харкові проженуть сонячні промені та зігріють весь день. Залишаємо парасольки вдома", — пишуть фахівці.

Однак, за їх словами, харків'янам варто готуватися до холодів. Стовпчики термометрів покажуть -1...-4 °C.

Прогноз погоди в Харкові в понеділок сьогодні, 19 лютого, від Мета
Прогноз погоди в Харкові в понеділок сьогодні, 19 лютого, від Мета. Фото: скриншот

Погода в Одесі 19 лютого теж очікується прохолодною, та все ж теплішою, ніж на сході країни. Так, температура повітря коливатиметься 0...+4 °C. Синоптики прогнозують хмарне небо, однак опадів не буде.

Прогноз погоди в Одесі в понеділок сьогодні, 19 лютого, від Мета
Прогноз погоди в Одесі в понеділок сьогодні, 19 лютого, від Мета. Фото: скриншот

У Львові в понеділок, 19 лютого, буде найтепліше, адже температурні показники становитимуть -1...+6 °C. Ранок буде холодним, а під кінець дня трохи подощить. 

Прогноз погоди у Львові в понеділок сьогодні, 19 лютого, від Мета
Прогноз погоди у Львові в понеділок сьогодні, 19 лютого, від Мета. Фото: скриншот

"Залишаємо парасольки вдома. Опадів не передбачається", — прогнозують синоптики погоду в Черкасах.

За їх словами, переважно буде холодно, однак вдень дещо потеплішає, стовпчики термометрів покажуть -1...+1 °C.

Прогноз погоди у Черкасах в понеділок сьогодні, 19 лютого, від Мета
Прогноз погоди у Черкасах в понеділок сьогодні, 19 лютого, від Мета. Фото: скриншот

Нагадаємо, що синоптики з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують, що в Одесі можливий сильний вітер в понеділок, 19 лютого.

Також ми писали, чого чекати від погоди в другій половині лютого. Зі слів синоптиків, сильних морозів не буде. 

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Укргідрометцентр
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Наталка Діденко
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