Погода в Україні у понеділок, 19 лютого — синоптики попередили три області

Три області охопить мокрий сніг з дощем — синоптики попередили, де чекати негоду
Погода в Україні 19 лютого буде прохолодною, однак на заході та півдні буде дещо тепліше. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем у Закарпатській, Львівській та Волинській областях, а також на південному сході. Температура повітря вдень підійметься не вище +3 °C, найхолодніше буде вночі на північному сході, де очікується мороз до -9 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 19 лютого
За прогнозом Укргідрометцентру, 19 лютого на південному сході вночі та на крайньому заході вдень очікується невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території країни опадів не прогнозується.
Вітер північного напрямку з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі -1...-6 °C, на північному сході до -9 °C, на півдні близько 0 °C;
- вдень -2...+3 °C, на заході +2...+7 °C.
Прогноз погоди в Україні по містах
Синоптики прогнозують, що в Києві понеділок буде похмурим, однак на вечір небо стане ясним. Опади в столиці не очікуються. Температура повітря становитиме -2...+1 °C.
"Ранкові хмари у Харкові проженуть сонячні промені та зігріють весь день. Залишаємо парасольки вдома", — пишуть фахівці.
Однак, за їх словами, харків'янам варто готуватися до холодів. Стовпчики термометрів покажуть -1...-4 °C.
Погода в Одесі 19 лютого теж очікується прохолодною, та все ж теплішою, ніж на сході країни. Так, температура повітря коливатиметься 0...+4 °C. Синоптики прогнозують хмарне небо, однак опадів не буде.
У Львові в понеділок, 19 лютого, буде найтепліше, адже температурні показники становитимуть -1...+6 °C. Ранок буде холодним, а під кінець дня трохи подощить.
"Залишаємо парасольки вдома. Опадів не передбачається", — прогнозують синоптики погоду в Черкасах.
За їх словами, переважно буде холодно, однак вдень дещо потеплішає, стовпчики термометрів покажуть -1...+1 °C.
Нагадаємо, що синоптики з Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують, що в Одесі можливий сильний вітер в понеділок, 19 лютого.
Також ми писали, чого чекати від погоди в другій половині лютого. Зі слів синоптиків, сильних морозів не буде.
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