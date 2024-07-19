Погода в Украине 20 июля — в Укргидрометцентре рассказали, где будет аномально жарко

Люди гуляют по Крещатику. Фото: "ТиКиїв"

В Украине в субботу, 20 июля, на большинстве территории Украины ожидается ослабление аномальной жары до комфортной температуры воздуха в пределах +24...+29 °С. Также известно, что в большинстве областей обойдется без существенных осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 20 июля

В Украине ожидается переменная облачность. Обойдется без осадков, лишь в Крыму и в Приазовье днем возможен кратковременный дождь или даже гроза.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +14...+19 °С, днем +24...+29 °С (в Карпатах ночью +10...+15 °С, днем около +20 °С);

в восточных, южных, Днепропетровской областях и в Крыму ночью +20...+25 °С, днем +30...+34 °С.

Погода в Украине 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 20 июля

В столице ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +14...+19 °С, днем +24...+29 °С;

в Киеве ночью +16...+18 °С, днем +26...+28 °С.

Погода в Киеве 20 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Натальи Диденко на 20 июля

По словам Диденко, 20 июля в западных и северных областях Украины, а также в Винницкой области ожидается комфортная температура воздуха — +25+29 °С.

Она также отметила, что в южной части страны ожидается самая высокая температура воздуха +34...+36 °С.

"На востоке несколько легче, хотя все равно жарко, +31+34 °С", — добавила синоптик.

Синоптик добавила, что в Киеве в субботу ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +28 °С.

Диденко также сообщила, что дождей 20 июля ожидать не стоит. Лишь местами будут грозы.

Прогноз Натальи Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Игоря Кибальчича на 20 июля

Кибальчич сообщил, что в западных областях Украины ожидается переменная облачность без осадков. Лишь днем в Карпатах возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13...+18 °С, днем +27...+32 °С.

По словам синоптика, в северной части страны будет переменная облачность, также без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +26...+31 °С.

Кибальчич добавил, что в восточных областях будет облачная погода. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23 °С, днем +29...+34 °С.

В центральных регионах, южной части и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться +16...+23 °С, днем +29...+36 °С.

Прогноз погоды Игоря Кибальчича на 20 июля. Фото: скриншот

Раньше мы писали, что Украина попала в центр температурной аномалии. На местности страны наблюдались сильные отклонения температуры воздуха.

Напоминаем, в Укрзализныце подтвердили смерть пассажирки в поезде "Запорожье-Ужгород" в результате сильной жары.