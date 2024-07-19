Погода в Україні 20 липня — в Укргідрометцентрі розповіли, де буде аномально спекотно

Люди гуляють Хрещатиком. Фото: "ТиКиїв"

В Україні у суботу, 20 липня, на більшості території України очікується послаблення аномальної спеки до комфортної температури повітря в межах +24...+29 °С. Також відомо, що в більшості областей обійдеться без істотних опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 20 липня

В Україні очікується мінлива хмарність. Обійдеться без опадів, лише в Криму та Приазов'ї вдень можливий короткочасний дощ або навіть гроза.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +14...+19 °С, вдень +24...+29 °С (в Карпатах вночі +10...+15 °С, вдень близько +20 °С);

у східних, південних, Дніпропетровській областях та в Криму вночі +20...+25 °С, вдень +30...+34 °С.

Погода в Україні 20 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 20 липня

У столиці очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північний 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +14...+19 °С, вдень +24...+29 °С;

у Києві вночі +16...+18 °С, вдень +26...+28 °С.

Погода в Києві 20 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 20 липня

За словами Діденко, 20 липня в західних та північних областях України, а також на Вінниччині очікується комфортна температура повітря — +25+29 °С.

Вона також зазначила, що у південній частині країни очікується найвища температура повітря — +34...+36 °С.

"На сході дещо легше, хоча все одно спекотно, +31+34 градуси", — додала синоптик.

Синоптик також додала, що у Києві у суботу очікується суха сонячна погода з температурою повітря +28 °С.

Діденко також повідомила, що великих дощів 20 липня очікувати не варто. Лише місцями будуть невеличкі грози.

Прогноз Наталії Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича на 20 липня

Кібальчич повідомив, що у західних областях України очікується мінлива хмарність без опадів. Лише вдень у Карпатах можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі складатиме +13...+18 °С, вдень +27...+32 °С.

За словами синоптика у північній частині країни буде мінлива хмарність, також без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С.

Кібальчич додав, що у східних областях буде малохмарна погода. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 °С, вдень +29...+34 °С.

У центральних регіонах, південній частині та у Криму буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься +16...+23 °С, вдень +29...+36 °С.

Прогноз погоди Ігоря Кібальчича на 20 липня. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що Україна потрапила в центр температурної аномалії. На території країни спостерігалися потужні відхилення температури повітря.

Нагадуємо, в Укрзалізниці підтвердили смерть пасажирки у потязі "Запоріжжя-Ужгород" внаслідок сильної спеки.