Прогноз погоды в Украине на субботу, 6 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в субботу, 6 июля, будет с небольшой облачностью. Без осадков. Небольшой дождь пройдет местами ночью только в Сумской и восточной областях.

Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 6 июля

Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Ветер будет дуть преимущественно с севера, а на западе страны — с юго-запада. Скорость ветра составит 5–10 м/с.

Температура ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С. На юге и востоке страны ночью +18...+23 °С, а днем +27...+32 °С. В Карпатах ночью +7...+12 °, а днем +19...+24 °С.

В Киевской области температура ночью будет +11...+16 °С, а днем +23...+28 °С. В Киеве ночью будет +13...+15 °С, а днем +24...+26 °С. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Скорость преимущественно северного ветра составит 5–10 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В Украине (кроме западных, Житомирской, Херсонской и Винницкой областей) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в субботу, 6 июля, в Украине ожидается комфортная температура воздуха.

Столбики термометров опустятся на несколько градусов даже в восточных областях. Жара там сохранится, однако вместо +35...+37 °С будет +30...+32 °С.

В большинстве областей будет +26…+29 °С.

Самым жарким останется юг Украины. Там температура будет держаться в пределах +30…+35 °С.

В Киеве будет +27...+29 °С. Дождей не ожидается.

Напомним, на следующей неделе Украину накроет аномальная жара. Пик температуры будет 8, 10 и 12 июля. В эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41 °С.

Также мы сообщали, что в Карпатах из-за непогоды погиб 22-летний волонтер Тарас Романович. В парня во время грозы попала молния.