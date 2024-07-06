Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Немного прохладнее — какую погоду обещают сегодня в Украине синоптики arrow

Немного прохладнее — какую погоду обещают сегодня в Украине синоптики

6 июля 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на субботу, 6 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко
Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в субботу, 6 июля, будет с небольшой облачностью. Без осадков. Небольшой дождь пройдет местами ночью только в Сумской и восточной областях.

Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 6 июля

Прогноз погоды в Украине 6 июля.
Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Ветер будет дуть преимущественно с севера, а на западе страны — с юго-запада. Скорость ветра составит 5–10 м/с.

Температура ночью +11...+16 °С, днем +23...+28 °С. На юге и востоке страны ночью +18...+23 °С, а днем +27...+32 °С. В Карпатах ночью +7...+12 °, а днем +19...+24 °С.

В Киевской области температура ночью будет +11...+16 °С, а днем +23...+28 °С. В Киеве ночью будет +13...+15 °С, а днем +24...+26 °С. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Скорость преимущественно северного ветра составит 5–10 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

Пожарная опасность в Украине 6 июля
Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В Украине (кроме западных, Житомирской, Херсонской и Винницкой областей) будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в субботу, 6 июля, в Украине ожидается комфортная температура воздуха.

Столбики термометров опустятся на несколько градусов даже в восточных областях. Жара там сохранится, однако вместо +35...+37 °С будет +30...+32 °С.

В большинстве областей будет +26…+29 °С.

Самым жарким останется юг Украины. Там температура будет держаться в пределах +30…+35 °С.

В Киеве будет +27...+29 °С. Дождей не ожидается.

Напомним, на следующей неделе Украину накроет аномальная жара. Пик температуры будет 8, 10 и 12 июля. В эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41 °С.

Также мы сообщали, что в Карпатах из-за непогоды погиб 22-летний волонтер Тарас Романович. В парня во время грозы попала молния.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине аномальная жара жара июль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны