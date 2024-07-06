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Трохи прохолодніше — яку погоду обіцяють сьогодні в Україні синоптики

6 липня 2024 05:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на суботу, 6 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко
Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в суботу, 6 липня, буде з невеликою хмарністю. Без опадів. Невеликий дощ пройде місцями вночі лише у Сумській і східних областях.

Про це в п'ятницю, 5 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Прогноз погоди в Україні 6 липня
Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Вітер дутиме переважно з півночі, а заході країни — з південного заходу. Швидкість вітру становитиме 5–10 м/с.

Температура вночі +11...+16 °С, удень +23...+28 °С. На півдні та сході країни вночі +18...23 °С, а вдень +27...+32 °С. У Карпатах вночі +7...+12°, а вдень +19...+24 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +11...+16 °С, а вдень +23...+28 °С. У Києві вночі буде +13...+15 °С, а вдень +24...+26 °С. Очікується невелика хмарність, без опадів. Швидкість переважно північного вітру становитиме 5–10 м/с.

Попередження про пожежну небезпеку по Україні 

Пожежна небезпека в Україні 6 липня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

В Україні (крім західних, Житомирської, Херсонської та  Вінницької областей) переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у суботу, 6 липня, в Україні очікується комфортна температура повітря.

Стовпчики термометрів опустяться на кілька градусів навіть у східних областях. Спека там збережеться, однак замість +35...+37 °С буде +30...+32 °С.

У більшості областей буде +26...+29 °С.

Найспекотнішим залишиться південь України. Там температура триматиметься в межах +30...+35 °С.

У Києві буде +27...+29 °С. Дощів не очікується.

Нагадаємо, наступного тижня Україну накриє аномальна спека. Пік температури буде 8, 10 та 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.

Також ми повідомляли, що в Карпатах через негоду загинув 22-річний волонтер Тарас Романович. У хлопця під час зливи влучила блискавка.

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