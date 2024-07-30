Прогноз погоды в Украине на вторник, 30 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Немного прохладнее и со шквальным ветром — какую погоду обещают синоптики в Украине сегодня
Погода в Украине во вторник, 30 июля, будет облачной. В северных, ночью еще и в Донецкой и Луганской, а днем в большинстве центральных и Харьковской области местами кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.
Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 30 июля
Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью в северной части, а днем по всей территории Украины кроме юга порывы ветра составят 15–20 м/с. Температура ночью +11–16 °С, днем – +20–25 °С. На юге страны ночью +15–20 °С, днем +24–29 °С.
В Киевской области будет переменная облачная погода. Местами кратковременный дождь. Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/c, однако его порывы будут достигать 15–20 м/с — I (желтый) уровень опасности. Температура ночью будет +11...+16 °С, а днем +20...+25 °С. В Киеве ночью будет +14...+16 °С, а днем +22...+24 °С.
Предупреждение о пожарной опасности
Во вторник, 30 июля, в Украине, помимо большинства западных, Винницкой, Одесской, Черниговской, Сумской областей и Крыма, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Ночью в северной части, а днем по всей территории Украины, кроме юга, порывы ветра 15–20 м/с. Ожидается I (желтый) уровень опасности.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу народного синоптика, во вторник, 30 июля, в Украине ожидается комфортная температура: за день +22...+28 °С, а в южной части +26...+29 °С.
Дожди, иногда с грозами, пройдут в северных областях, местами в центральной части и в Харьковской области.
На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. Ожидается сильный ветер, до штормовых порывов 15–20 м/с.
В столице ожидается сильный северо-западный ветер, сильные магнитные бури, временами дождь с грозой и +24 °С.
Напомним, во многих областях Украины будет I (желтый) уровень опасности. Порывы ветра до 15–20 м/с ожидаются в 18 областях.
Также мы сообщали, что на вторник, 30 июля, объявили штормовое предупреждение в Одесской области. По прогнозам синоптиков, будет сильный ветер и значительное волнение моря.
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