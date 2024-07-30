Прогноз погоди в Україні на вівторок, 30 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото ілюстративне: sobitie.com.ua

Погода в Україні у вівторок, 30 липня, буде мінливо хмарною. У північних, уночі ще й у Донецькій і Луганській, а вдень у більшості центральних областей та Харківській області місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів.

Про це в понеділок, 29 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 30 липня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі в північній частині, а вдень по всій території України, крім півдня, пориви вітру становитимуть 15–20 м/с. Температура вночі +11–16 °С, удень — +20–25 °С. На півдні країни вночі +15–20 °С, удень +24–29 °С.

На Київщині буде мінливо хмарна погода. Місцями короткочасний дощ. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/c, однак його пориви сягатимуть 15–20 м/с — I (жовтий) рівень небезпечності. Температура вночі становитиме +11...+16 °С, а вдень +20...+25 °С. У Києві вночі буде +14...+16 °С, а вдень +22...+24 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У вівторок, 30 липня, в Україні, крім більшості західних, Вінницької, Одеської, Чернігівської, Сумської областей та Криму, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі в північній частині, а вдень по всій території України, крім півдня, пориви вітру 15–20 м/с. Очікується I (жовтий) рівень небезпечності.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, у вівторок, 30 липня, в Україні очікується комфортна температура: упродовж дня +22...+28 °С, а в південній частині +26...+29 °С.

Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та в Харківській області.

На решті території України переважатиме суха погода. Очікується сильний вітер, до штормових поривів 15–20 м/с.

У столиці передбачається сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, часом дощ із грозою та +24 °С.

Нагадаємо, у багатьох областях України буде I (жовтий) рівень небезпечності. Пориви вітру до 15–20 м/с очікуються у 18 областях.

Також ми повідомляли, що на вівторок, 30 липня, оголосили штормове попередження в Одеській області. За прогнозами синоптиків буде сильний вітер і значне хвилювання моря.