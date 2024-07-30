Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Трохи прохолодніше та зі шквальним вітром — яку погоду обіцяють синоптики в Україні сьогодні arrow

Трохи прохолодніше та зі шквальним вітром — яку погоду обіцяють синоптики в Україні сьогодні

30 липня 2024 04:30
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 30 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото ілюстративне: sobitie.com.ua
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у вівторок, 30 липня, буде мінливо хмарною. У північних, уночі ще й у Донецькій і Луганській, а вдень у більшості центральних областей та Харківській області місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів.

Про це в понеділок, 29 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 30 липня

Прогноз погоди в Україні на 30 липня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі в північній частині, а вдень по всій території України, крім півдня, пориви вітру становитимуть 15–20 м/с. Температура вночі +11–16 °С, удень — +20–25 °С. На півдні країни вночі +15–20 °С, удень +24–29 °С.

На Київщині буде мінливо хмарна погода. Місцями короткочасний дощ. Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/c, однак його пориви сягатимуть 15–20 м/с — I (жовтий) рівень небезпечності. Температура вночі становитиме +11...+16 °С, а вдень +20...+25 °С. У Києві вночі буде +14...+16 °С, а вдень +22...+24 °С.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні. Карта станом 30 липня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У вівторок, 30 липня, в Україні, крім більшості західних, Вінницької, Одеської, Чернігівської, Сумської областей та Криму, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Небезпечні метеорологічні явища 30 липня
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі в північній частині, а вдень по всій території України, крім півдня, пориви вітру 15–20 м/с. Очікується I (жовтий) рівень небезпечності.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, у вівторок, 30 липня, в Україні очікується комфортна температура: упродовж дня +22...+28 °С, а в південній частині +26...+29 °С. 

Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та в Харківській області.
На решті території України переважатиме суха погода. Очікується сильний вітер, до штормових поривів 15–20 м/с.

У столиці передбачається сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, часом дощ із грозою та +24 °С.

Нагадаємо, у багатьох областях України буде I (жовтий) рівень небезпечності. Пориви вітру до 15–20 м/с очікуються у 18 областях.

Також ми повідомляли, що на вівторок, 30 липня, оголосили штормове попередження в Одеській області. За прогнозами синоптиків буде сильний вітер і значне хвилювання моря.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик погода в Україні вітер температура повітря

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ