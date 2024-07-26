Прогноз погоды в Украине на пятницу, 26 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

В некоторых областях будет бушевать непогода — какую погоду обещают синоптики в Украине сегодня
Погода в Украине в пятницу, 26 июля, будет переменно облачной. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15–20 м/с. На остальной территории без осадков.
Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре .
Какая погода будет в Украине 26 июля
Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью +14–19 °С, на юге страны – до +22 °С. Днем +25–30 °С, в юго-восточной части +28–33 °С, в западных, Винницкой и Одесской областях +20–25 °С. В Карпатах ночью +8–13°С, а днем +14–19 °С.
В Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет +14...+19 °С, а днем +25...+30 °С. В Киеве ночью будет +17...+19 °С, а днем +27...+29 °С. Скорость северо-восточного ветра составит 3–8 м/с.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях грозы. Днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами град и шквалы 15–20 м/с. Ожидается I (желтый) уровень опасности.
Предупреждение о пожарной опасности
В восточных, южных, центральных (кроме Винницкой), Житомирской, Черниговской, Сумской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. В воскресенье, 28 июля, повышенная пожарная опасность будет и в Киевской и Черниговской областях.
Прогноз от Наталки Диденко
По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, пятница в Украине будет температурно контрастной: от +20 ° С на западе до +32 ° С на юге и востоке. В ночные часы будет +13...+16 °С.
В западных областях ожидается +20...+26 °С. На севере +26...+30 °С. На востоке +29...+32 °С. В центре +26...+31 °С. На юге +29...+32 °С.
Дожди с грозами пройдут в западной части Украины, а к вечеру дойдут до Житомирской, Винницкой, Одесской и Киевской областей. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.
В Киеве ожидается умеренная жара, +27...+29 °С, временами до +30 °С. Возможен дождь.
Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет составлять до +34 °С.
Также мы сообщали, что в понедельник, 22 июля, в Киеве бушевала гроза. В результате непогоды некоторые районы столицы оказались под водой.
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