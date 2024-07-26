Прогноз погоды в Украине на пятницу, 26 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Подростки едут на самокатах под дождем. Фото иллюстративное: УНІАН

Погода в Украине в пятницу, 26 июля, будет переменно облачной. В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15–20 м/с. На остальной территории без осадков.

Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре .

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Какая погода будет в Украине 26 июля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью +14–19 °С, на юге страны – до +22 °С. Днем +25–30 °С, в юго-восточной части +28–33 °С, в западных, Винницкой и Одесской областях +20–25 °С. В Карпатах ночью +8–13°С, а днем +14–19 °С.

В Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет +14...+19 °С, а днем +25...+30 °С. В Киеве ночью будет +17...+19 °С, а днем +27...+29 °С. Скорость северо-восточного ветра составит 3–8 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В западных, Житомирской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях грозы. Днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами град и шквалы 15–20 м/с. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В восточных, южных, центральных (кроме Винницкой), Житомирской, Черниговской, Сумской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. В воскресенье, 28 июля, повышенная пожарная опасность будет и в Киевской и Черниговской областях.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, пятница в Украине будет температурно контрастной: от +20 ° С на западе до +32 ° С на юге и востоке. В ночные часы будет +13...+16 °С.

В западных областях ожидается +20...+26 °С. На севере +26...+30 °С. На востоке +29...+32 °С. В центре +26...+31 °С. На юге +29...+32 °С.

Дожди с грозами пройдут в западной части Украины, а к вечеру дойдут до Житомирской, Винницкой, Одесской и Киевской областей. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

В Киеве ожидается умеренная жара, +27...+29 °С, временами до +30 °С. Возможен дождь.

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет составлять до +34 °С.

Также мы сообщали, что в понедельник, 22 июля, в Киеве бушевала гроза. В результате непогоды некоторые районы столицы оказались под водой.