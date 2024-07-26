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У деяких областях вируватиме негода — яку погоду обіцяють синоптики в Україні на сьогодні

26 липня 2024 04:35
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 26 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко
Підлітки їдуть на самокатах під дощем. Фото ілюстративне: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні в п'ятницю, 26 липня, буде мінливо хмарною. У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській і Миколаївській областях короткочасні дощі, грози, удень подекуди град і шквали 15–20 м/с. На решті території без опадів.

Про це в четвер, 25 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Прогноз погоди в Україні на 26 липня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі +14–19 °С, на півдні країни — до +22 °С. Удень +25–30 °С, у південно-східній частині +28–33 °С, у західних, Вінницькій та Одеській областях +20–25 °С. У Карпатах уночі +8–13 °С, а вдень +14–19 °С.

На Київщині буде мінливо хмарна погода, без опадів. Температура вночі становитиме +14...+19 °С, а вдень +25...+30 °С. У Києві вночі буде +17...+19 °С, а вдень +27...+29 °С. Швидкість північно-східного вітру становитиме 3–8 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 26 липня
Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській і Миколаївській областях грози. Удень у Вінницькій, Одеській і Миколаївській областях подекуди град і шквали 15–20 м/с. Очікується I (жовтий) рівень небезпечності.

Попередження про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека в Україні. Карта станом 28 липня
Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У східних, південних, центральних (крім Вінницької), Житомирській, Чернігівській, Сумській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У неділю, 28 липня підвищена пожежна небезпека буде й у Київській і Чернігівській областях.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, п'ятниця в Україні буде температурно контрастною: від +20 °С на заході до +32 °С на півдні та сході. У нічні години буде +13...+16 °С.

У західних областях очікується +20...+26 °С. На півночі +26...+30 °С. На сході +29...+32 °С. У центрі +26...+31 °С. На півдні +29...+32 °С.

Дощі із грозами пройдуть у західній частині України, а до вечора дійдуть до Житомирської, Вінницької, Одеської та Київської областей. На решті території України буде сухо та сонячно.

У Києві очікується помірна спека, +27...+29 °С, часом до +30 °С. Дощ можливий місцями ввечері.

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С.

Також ми повідомляли, що в понеділок, 22 липня, у Києві вирувала гроза. Унаслідок негоди деякі райони столиці опинилися під водою.

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