В Карпатах лютуют морозы и сильный туман — завораживающее фото

Спасатели в Карпатах. Фото: ГСЧС Украины

В Карпатах лютует морозная погода сегодня, 25 ноября. В частности, в горных районах наблюдается плотный туман.

Об этом сообщает Черногорский горный спасательный пост.

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Согласно предоставленным данным, в Карпатах температура воздуха упала до -11 °С. При этом, условия облачные и туманные, видимость до 50 метров. Ветер дул с юго-запада со скоростью 9 м/с.

"На 08:20, 25.11.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50м), ветер юго-западный, 9 м/с., температура воздуха -11 °С", — говорится в сообщении.

Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный спасательный пост

На Украину надвигаются морозы

Стоит уточнить, что синоптики прогнозируют, что завтра в Киеве ожидается резкое изменение погоды. Будут метели и гололедица на дорогах. В связи с этим, жителей столицы призывают аккуратно передвигаться по улицам, а водителей соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, из-за сильных вьюг и снегопадов, которые прогнозируют синоптики на 27 ноября, киевским школам порекомендовали учиться в смешанном формате.

Кроме того, 26-27 ноября из-за сильных снегопадов и гололедицы на дорогах в Киеве, въезд в город крупногабаритного транспорта будет ограничен. Кроме того, местных водителей призывают не выезжать в город на авто без необходимости.