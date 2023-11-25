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У Карпатах лютують морози та сильний туман — чарівне фото

25 листопада 2023 17:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Карпатах лютують морози та сильний туман — чарівне фото
Рятувальники у Карпатах. Фото: ДСНС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Карпатах лютує морозна погода сьогодні, 25 листопада. Зокрема, у гірських районах спостерігається щільний туман.

Про це повідомляє Чорногірський гірничий рятувальний пост.

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Згідно з наданими даними, у Карпатах температура повітря впала до -11 °С. При цьому умови хмарні та туманні, видимість до 50 метрів. Вітер південного заходу зі швидкістю 9 м/с.

"На 08:20, 25.11.2023 на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, туман (видимість до 50 м), вітер південно-західний, 9 м/с, температура повітря -11 °С", — йдеться у повідомленні.

Сніг у Карпатах
Сніг у Карпатах. Фото: Чорногорський гірський рятувальний пост

На Україну насуваються морози

Варто уточнити, що синоптики прогнозують, що завтра у Києві очікується різка зміна погоди. Будуть хуртовини та ожеледиця на дорогах. Через це мешканців столиці закликають акуратно пересуватися вулицями, а водіїв дотримуватись правил дорожнього руху.

Нагадаємо, через сильні завірюхи та снігопади, які прогнозують синоптики на 27 листопада, київським школам порекомендували навчатися у змішаному форматі.

Крім того, 26-27 листопада через сильні снігопади та ожеледицю на дорогах у Києві в'їзд до міста великогабаритного транспорту буде обмежений. Крім того, місцевих водіїв закликають не виїжджати до міста на авто без потреби.

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