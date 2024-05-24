Погода в Украине в пятницу, 24 мая, где синоптики обещают грозы, дожди

Люди идут с зонтиками. Фото иллюстративное: скриншот видео

Погода в Украине в пятницу, 24 мая, снова будет дождливой. Дожди с грозами накроют всю правобережную Украину. На остальной территории сухо и жарко. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях воздух прогреется до +26 °C. Ветер — преимущественно восточный, 7-12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 24 мая

В дождливых регионах, а именно на западе, северо-западе, в некоторых центральных регионах, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+26 °C. Прохладнее всего — в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, +22...+24 °C. На высокогорье Карпат днем +17...+22°C.

В Киевской области — переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь с грозами, ветер восточный, 7-12 м/с. Днем +21...+26 °C. В Киеве до +26 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 24 мая. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра на 24-28 мая

Синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях в Украине 24-28 мая.

Продолжается снижение уровней воды на Верхнем Днепре и Десне (в пределах страны), но до сих пор есть проблемы с транспортным сообщением в приречных селах Черниговского, Новгород-Северского, Нежинского, Корюковского районов Черниговской области (І уровень опасности — желтый).



В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Карта опасных гидрологических явлений в Украине 24-28 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 24 мая

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 24 мая дожди с грозами пройдут в западных областях, Винницкой области, коснутся Черкасщины, Житомирщины, а вечером дожди дойдут до Одесской области.

"Летние отметки задержатся на юге и западе Украины, ожидается +25...+29 °C. В центральной части предполагается +22...+27 °C. А вот на востоке и в северных областях температура воздуха снизится и составит +20...+24 °C, а иногда даже +19 °C", — предупреждает народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко сегодня, 24 мая. Скриншот с Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, в Киеве официально отменили пляжный сезон. Городские власти не рекомендуют гражданам посещать пляжи из-за войны в Украине.

Также мы рассказывали о том, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. Из-за этого в стране будет высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.