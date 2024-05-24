Погода в Україні в п'ятницю, 24 травня — де синоптики обіцяють грози, дощі

Люди йдуть з парасольками. Фото ілюстративне: скриншот відео

Погода в Україні у п'ятницю, 24 травня, знову буде дощовою. Дощі з грозами накриють всю правобережну Україну. На решті території — сухо та спекотно. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях повітря прогріється до +26 °C. Вітер — переважно східний, 7-12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 24 травня

У дощових регіонах, а саме на заході, північному заході, у деяких центральних регіонах, денна температура повітря коливатиметься в межах +23...+26 °C. Найпрохолодніше — у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях, +22...+24 °C. На високогір'ї Карпат вдень +17...+22 °C.

На Київщині — мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Вдень +21...+26 °C. У Києві вдень до +26 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 24 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру на 24-28 травня

Синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища в Україні 24-28 травня.

Продовжується зниження рівнів води на Верхньому Дніпрі та Десні (в межах країни), але досі є проблеми з транспортним сполученням у прирічкових селах Чернігівського, Новгород-Сіверського, Ніжинського, Корюківського районів Чернігівської області (І рівень небезпеки — жовтий).



Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р.Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Карта небезпечних гідрологічних явищ в Україні 24-28 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 24 травня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 24 травня дощі з грозами пройдуть в західних областях, на Вінниччині, зачеплять Черкащину, Житомирщину, а ввечері дощі дійдуть до Одеської області.

"Літні позначки затримаються на півдні та заході України, очікується +25...+29 °C. У центральній частині передбачається +22...+27 °C. А ось на сході та у північних областях температура повітря завтра знизиться і становитиме +20...+24 °C, а подекуди навіть +19 °C", — попереджає народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко сьогодні, 24 травня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, у Києві офіційно скасували цьогорічний пляжний сезон. Міська влада не рекомендує громадянам відвідувати пляжі через війну в Україні.

Також ми розповідали про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.