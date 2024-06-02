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В плену двух стихий — синоптики предупреждают украинцев о погодных контрастах

2 июня 2024 05:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в воскресенье, 2 июня - где синоптики обещают жару, грозы, дожди
Девушка под зонтиком. Фото иллюстративное: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в воскресенье, 2 июня, будет дождливым. Без осадков только на юге и на востоке нашей страны. В западных областях воздух днем прогреется до +21...+26 °C. В северных, Винницкой и Черкасской областях +24...+29 °C. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 июня

Жаркая погода, до +31 °C, ожидается в Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, а также Луганской, Донецкой областях и в Крыму. На остальной территории будет на два-три градуса прохладнее, но с дождями и грозами.

В Киевской области — тоже прогнозируют кратковременные дожди в течение дня, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+29 °C. В Киеве — жарко и мокро, +26...+28 °C.

Какая будет погода в Украине сегодня, 2 июня - Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине сегодня, 2 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 2 июня

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в начале июня периодические дожди накроют запад и север Украины. А вот на востоке и юге — высокая пожарная опасность из-за сухой, жаркой погоды.

"Жителям запада и севера было бы хорошо запастись таким маленьким зонтиком, чтобы все время носить его с собой — и нетрудно, и все же немного не даст промочить голову и плечи. От грозы прячьтесь, грома не пугайтесь, если сильный ливень — переставьте сразу автомобиль в другое место", — советует народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 2 июня.
Прогноз погоды от Наталки Диденко на первые дни июня. Скриншот с Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, в результате непогоды в Закарпатской и Хмельницкой областях были повреждены электросети, некоторые населенные пункты остались без света.

Также мы рассказывали, каким — жарким или дождливым — будет первый месяц лета в этом году.

июнь
Укргидрометцентр
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Наталка Диденко
температура воздуха
жара

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