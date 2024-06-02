Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow У полоні двох стихій — синоптики попереджають українців про погодні контрасти arrow

У полоні двох стихій — синоптики попереджають українців про погодні контрасти

2 червня 2024 05:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у неділю, 2 червня — де синоптики обіцяють спеку, грози, дощі
Дівчина під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у неділю, 2 червня, буде дощовою. Без опадів тільки на півдні та сході нашої країни. У західних обласях повітря вдень прогріється до +21...+26 °C. У північних, Вінницькій та Черкаській областях +24...+29 °C. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 2 червня

Найпекотніша погода, до +31 °C, очікується у Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, а також Луганській, Донецькій областях та у Криму. На решті території буде на два-три градуси прохолодніше, але з дощами та грозами. 

На Київщині — теж прогнозують короткочасні дощі протягом дня, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+29 °C. У Києві — спекотно й мокро, +26...+28 °C.

Якою буде погода в Україні сьогодні, 2 червня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 2 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 2 червня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, на початку червня періодичні дощі накриють захід та північ України. А от на сході й півдні — висока пожежна небезпека через суху спекотну погоду.

"Мешканцям заходу та півночі було б добре запастися такою маленькою парасолею, щоб весь час носити її з собою — і неважко, і все ж трохи не дасть промочити голову й плечі. Від грози ховайтеся, грому не лякайтеся, якщо сильна злива — переставте одразу автомобіль в інше місце", — радить народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 2 червня
Прогноз погоди від Наталки Діденко на перші дні червня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, внаслідок негоди у Закарпатській та Хмельницькій областях були пошкоджені електромережі, деякі населені пункти лишилися без світла.  

Також ми розповідали, яким — спекотним чи дощовим — буде перший місяць літа у цьому році. 

червень
Укргідрометцентр
дощ
прогноз погоди
Наталка Діденко
температура повітря
спека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном