Погода в Україні у неділю, 2 червня — де синоптики обіцяють спеку, грози, дощі

Дівчина під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Україні у неділю, 2 червня, буде дощовою. Без опадів тільки на півдні та сході нашої країни. У західних обласях повітря вдень прогріється до +21...+26 °C. У північних, Вінницькій та Черкаській областях +24...+29 °C. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Найпекотніша погода, до +31 °C, очікується у Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, а також Луганській, Донецькій областях та у Криму. На решті території буде на два-три градуси прохолодніше, але з дощами та грозами.

На Київщині — теж прогнозують короткочасні дощі протягом дня, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+29 °C. У Києві — спекотно й мокро, +26...+28 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 2 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 2 червня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, на початку червня періодичні дощі накриють захід та північ України. А от на сході й півдні — висока пожежна небезпека через суху спекотну погоду.

"Мешканцям заходу та півночі було б добре запастися такою маленькою парасолею, щоб весь час носити її з собою — і неважко, і все ж трохи не дасть промочити голову й плечі. Від грози ховайтеся, грому не лякайтеся, якщо сильна злива — переставте одразу автомобіль в інше місце", — радить народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на перші дні червня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, внаслідок негоди у Закарпатській та Хмельницькій областях були пошкоджені електромережі, деякі населені пункти лишилися без світла.

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