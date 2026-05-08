Угроза для метеозависимых: прогноз магнитных бурь на 8 мая

Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

В пятницу, 8 мая, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют, однако магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Специалисты ожидают низкий уровень солнечной активности с вероятностью вспышек М-класса. Несмотря на отсутствие сильных геомагнитных штормов, метеочувствительные люди могут жаловаться на ухудшение самочувствия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 8 мая

По прогнозам специалистов, в течение суток геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня. За последние 24 часа на Солнце зафиксировали одну вспышку класса С, которая не имеет существенного влияния на Землю.

Вероятность малого геомагнитного шторма 8 мая составляет 15%, а большого — всего 1%. Также прогнозируется 30% вероятности вспышки М-класса и 10% — Х-класса. Количество солнечных пятен сейчас составляет 33.

Специалисты отмечают, что магнитные бури прежде всего влияют на работу спутников, систем связи, GPS и электросетей.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь с 8 по 10 мая. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Во время периодов повышенной геомагнитной активности некоторые люди сообщают об усталости, головной боли, нарушениях сна, раздражительности или перепадах давления. Чаще всего такие симптомы испытывают метеочувствительные люди, а также те, кто имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания.

В то же время ученые отмечают, что пока нет окончательно подтвержденных доказательств прямого влияния магнитных бурь на здоровье человека. Большинство исследований в этой сфере остаются противоречивыми, а основные риски геомагнитных штормов касаются именно технологий и систем связи.

Новини.LIVE информировали, что в мае 2026 года сильных магнитных бурь не прогнозируют, а геомагнитная ситуация в основном будет оставаться спокойной. В то же время в течение месяца возможны кратковременные периоды повышенной солнечной активности и слабые бури уровня G1. Такие геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Новини.LIVE писали, что 8 мая в Украине ожидается теплая весенняя погода, однако в части областей прогнозируют дожди и грозы. Осадки возможны в западных регионах, а также местами в Житомирской, Киевской и Винницкой областях. Температура воздуха днем будет достигать +20...+25 °С, на востоке — до +28 °С.