Загроза для метеозалежних: прогноз магнітних бур на 8 травня

Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

У п’ятницю, 8 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують, однак магнітосфера перебуватиме у збудженому стані. Фахівці очікують низький рівень сонячної активності з імовірністю спалахів М-класу. Попри відсутність сильних геомагнітних штормів, метеочутливі люди можуть скаржитися на погіршення самопочуття.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 8 травня

За прогнозами фахівців, упродовж доби геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня. За останні 24 години на Сонці зафіксували один спалах класу С, який не має суттєвого впливу на Землю.

Ймовірність малого геомагнітного шторму 8 травня становить 15%, а великого — лише 1%. Також прогнозується 30% ймовірності спалаху М-класу та 10% — Х-класу. Кількість сонячних плям наразі становить 33.

Фахівці зазначають, що магнітні бурі насамперед впливають на роботу супутників, систем зв’язку, GPS та електромереж.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур з 8 до 10 травня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності деякі люди повідомляють про втому, головний біль, порушення сну, дратівливість або перепади тиску. Найчастіше такі симптоми відчувають метеочутливі люди, а також ті, хто має хронічні серцево-судинні захворювання.

Водночас науковці наголошують, що наразі немає остаточно підтверджених доказів прямого впливу магнітних бур на здоров’я людини. Більшість досліджень у цій сфері залишаються суперечливими, а основні ризики геомагнітних штормів стосуються саме технологій та систем зв’язку.

Новини.LIVE інформували, що у травні 2026 року сильних магнітних бур не прогнозують, а геомагнітна ситуація здебільшого залишатиметься спокійною. Водночас упродовж місяця можливі короткочасні періоди підвищеної сонячної активності та слабкі бурі рівня G1. Такі геомагнітні коливання можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Новини.LIVE писали, що 8 травня в Україні очікується тепла весняна погода, однак у частині областей прогнозують дощі та грози. Опади можливі у західних регіонах, а також місцями на Житомирщині, Київщині та Вінниччині. Температура повітря вдень сягатиме +20…+25 °С, на сході — до +28 °С.