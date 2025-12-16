Прогноз погоды в Украине на завтра 17 декабря от Укргидрометцентра

Туман на улице. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 17 декабря, ожидается без осадков. В то же время синоптики предупреждают о тумане и морозах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 17 декабря

Слабый ветер, который будет усиливаться до умеренного (10 метров в секунду), будет дуть с южных направлений и нести влажный теплый воздух. Вследствие этого ночью и утром в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидается туман.

Погода в Украине 17 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что сохранится относительно теплая погода местами с небольшими морозами ночью. Днем теплее всего будет на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны.

Температура воздуха ночью +3...-2 °C, днем +2...+7 °C. На Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны ожидается +6...+11 °C, а на Левобережье 0...+5 °C.

Объявление опасности

Ночью и утром 17 декабря в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет туман, а видимость — 200-500 метров.

Туман в Украине 17 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Объявлен первый уровень опасности. Погодные условия могут привести к осложнению движения.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, в каких областях завтра будет солнечная и комфортная погода.

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине на зимние праздники.