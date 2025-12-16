Видео
Україна
Ухудшение видимости и морозы — погода в Украине на завтра

Ухудшение видимости и морозы — погода в Украине на завтра

16 декабря 2025 20:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 17 декабря от Укргидрометцентра
Туман на улице. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 17 декабря, ожидается без осадков. В то же время синоптики предупреждают о тумане и морозах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 17 декабря

Слабый ветер, который будет усиливаться до умеренного (10 метров в секунду), будет дуть с южных направлений и нести влажный теплый воздух. Вследствие этого ночью и утром в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидается туман.

Прогноз погоди в Україні на 17 грудня
Погода в Украине 17 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что сохранится относительно теплая погода местами с небольшими морозами ночью. Днем теплее всего будет на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны.

Температура воздуха ночью +3...-2 °C, днем +2...+7 °C. На Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны ожидается +6...+11 °C, а на Левобережье 0...+5 °C.

Объявление опасности

Ночью и утром 17 декабря в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет туман, а видимость — 200-500 метров.

Туман в Україні 17 грудня
Туман в Украине 17 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Объявлен первый уровень опасности. Погодные условия могут привести к осложнению движения.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, в каких областях завтра будет солнечная и комфортная погода.

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Украине на зимние праздники.

погода Укргидрометцентр Украина прогноз погоды погода в Украине туман
21:23 В ГУР раскрыли, завершится ли война в 2026 году

21:01 Нет смысла в рождественском перемирии — Жорин объяснил почему

20:46 Блэкаут в Одессе — будут ли завтра применены графики

20:32 Мбаппе отсудил у ПСЖ огромную сумму

20:30 Ухудшение видимости и морозы — погода в Украине на завтра

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

20:13 Зеленский отметил бойцов, проходящих лечение в Нидерландах

20:04 ЕС отменит роуминг с Украиной — что это значит для абонентов

20:02 Партнеры помогут Украине в 2026 году — детали от Шмыгаля

20:00 Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья — две основные причины

19:59 Стало известно, готова ли Германия отправить войска в Украину

