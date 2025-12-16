Прогноз погоды в Украине на завтра 17 декабря от Укргидрометцентра

Ухудшение видимости и морозы — погода в Украине на завтра
Погода в Украине завтра, 17 декабря, ожидается без осадков. В то же время синоптики предупреждают о тумане и морозах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 17 декабря
Слабый ветер, который будет усиливаться до умеренного (10 метров в секунду), будет дуть с южных направлений и нести влажный теплый воздух. Вследствие этого ночью и утром в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидается туман.
Синоптики отмечают, что сохранится относительно теплая погода местами с небольшими морозами ночью. Днем теплее всего будет на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны.
Температура воздуха ночью +3...-2 °C, днем +2...+7 °C. На Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны ожидается +6...+11 °C, а на Левобережье 0...+5 °C.
Объявление опасности
Ночью и утром 17 декабря в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет туман, а видимость — 200-500 метров.
Объявлен первый уровень опасности. Погодные условия могут привести к осложнению движения.
