Прогноз погоды в Украине на завтра 13 мая от Натальи Диденко

Украину накроет холодный фронт: синоптик Диденко предупредила о дождях
Погода в Украине завтра, 13 мая, ожидается с осадками. Территорию будет пересекать холодный атмосферный фронт, в результате чего снизится температура воздуха. Кроме того, временами возможен порывистый ветер.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Украине на 13 мая
Днем температура воздуха будет +11...+16 °С, а на востоке и юго-востоке теплее - +19...+24 °С.
Диденко отметила, что из-за деятельности атмосферного фронта активизируются дожди.
Осадки ожидаются почти по всей территории страны, тогда как в западных областях днем существенных дождей не прогнозируют — они возможны только в Карпатском регионе.
Ветер с южных направлений начнет меняться на северо-западный, временами будет порывистый.
В Киеве температура воздуха будет +11...+13 °С. Дождь в столице более вероятен ближайшей ночью и утром.
"На выходных в Украине будет теплее, однако не без дождей", — добавила Диденко.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, 12 мая в Украине ожидаются грозы и шквальные ветры. В некоторых областях синоптики объявили первый уровень опасности.
А синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине 13 мая ожидается с осадками по всей территории страны. На востоке и юге возможны грозы со шквалами, а также град.