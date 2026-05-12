Главная Погода

Украину накроет холодный фронт: синоптик Диденко предупредила о дождях

Дата публикации 12 мая 2026 10:28
Прогноз погоды в Украине на завтра 13 мая от Натальи Диденко
Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 13 мая, ожидается с осадками. Территорию будет пересекать холодный атмосферный фронт, в результате чего снизится температура воздуха. Кроме того, временами возможен порывистый ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 13 мая

Днем температура воздуха будет +11...+16 °С, а на востоке и юго-востоке теплее - +19...+24 °С.

Прогноз погоди в Україні на 13 травня
Холодный атмосферный фронт. Фото: DWD

Диденко отметила, что из-за деятельности атмосферного фронта активизируются дожди.

Осадки ожидаются почти по всей территории страны, тогда как в западных областях днем существенных дождей не прогнозируют — они возможны только в Карпатском регионе.

Читайте также:
Погода в Україні 13 травня
Температура воздуха в Украине 13 мая. Фото: Meteopost

Ветер с южных направлений начнет меняться на северо-западный, временами будет порывистый.

В Киеве температура воздуха будет +11...+13 °С. Дождь в столице более вероятен ближайшей ночью и утром.

"На выходных в Украине будет теплее, однако не без дождей", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, 12 мая в Украине ожидаются грозы и шквальные ветры. В некоторых областях синоптики объявили первый уровень опасности.

А синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что погода в Украине 13 мая ожидается с осадками по всей территории страны. На востоке и юге возможны грозы со шквалами, а также град.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
