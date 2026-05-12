Прогноз погоди в Україні на завтра 13 травня від Наталки Діденко

Погода в Україні завтра, 13 травня, очікується з опадами. Територію перетинатиме холодний атмосферний фронт, внаслідок чого знизиться температура повітря. Крім того, часом можливий рвучкий вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 13 травня

Вдень температура повітря буде +11...+16 °С, а на сході та південному сході тепліше — +19...+24 °С.

Діденко зазначила, що через діяльність атмосферного фронту активізуються дощі.

Опади очікуються майже по всій території країни, тоді як у західних областях удень істотних дощів не прогнозують — вони можливі лише в Карпатському регіоні.

Вітер із південних напрямків почне змінюватися на північно-західний, часом буде рвучкий.

У Києві температура повітря буде +11...+13 °С. Дощ у столиці більш ймовірний найближчої ночі та зранку.

"Вихідними в Україні буде тепліше, проте не без дощів", — додала Діденко.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, 12 травня в Україні очікуються грози та шквальні вітри. У деяких областях синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

А синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що погода в Україні 13 травня очікується з опадами по всій території країни. На сході та півдні можливі грози зі шквалами, а також град.