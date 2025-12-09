Погода в Украине на 9 декабря — где будет мокрый снег

Снег на улице. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 9 декабря, ряд областей накроет мокрый снег и дожди. Кроме того, в некоторых регионах будет порывистый ветер с порывами 15-20 м/с.

Об этом сообщила Наталка Диденко и Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 9 декабря от Укргидрометцентра

Во вторник на востоке страны будет небольшой мокрый снег и дождь. Уже днем умеренный дождь пройдет в западных и северных областях. На остальной территории без осадков.

Кроме того, на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областях ночью и утром местами ожидается туман. Также будет преобладать северо-восточный ветер с порывами 7-12 м/с, а в Карпатах порывы увеличатся до 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 9 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3 °C, а днем поднимется до 0...+5 °C. В то же время на западе и юге страны ночью ожидается +1...+6 °C, а днем +4...+9 °C.

Погода на 9 декабря от Наталки Диденко

Наталка Диденко рассказала, что 9 декабря мокрый снег вероятен на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, местами Черкасщине и в восточных областях. В то же время в Житомирской, Киевской, Винницкой областях и в западных регионах будут преобладать дожди.

В южной части и в большинстве центральных областей завтра будет облачно, но без существенных осадков. Юго-западный ветер ожидается порывистым на западе, севере и в центре, на юге и востоке — умеренный.

Прогноз погоды на 9 декабря. Фото: Наталка Диденко

Известно, что температура воздуха самой низкой будет на востоке и северо-востоке, днем здесь будет -1...+3 °C. В центральных областях предполагается +3...+6 °C, в северных областях 0...+3 °C, в южной части +3...+6 °C.

Синоптик также прогнозирует, что в течение дня завтра на западе Украины будет тепло. Столбики термометров будут показывать +5...+9 °C.

Напомним, ранее синоптики предупредили о буре завтра. Украину накроет снег и шквальный ветер.

В то же время львовян погода завтра будет радовать. В регионе будет плюсовая температура, а осадков не ожидается.