Погода в Україні на 9 грудня — де буде мокрий сніг

Сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 9 грудня, низку областей накриє мокрий сніг і дощі. Крім того, в деяких регіонах буде рвучкий вітер з поривами 15-20 м/с.

Про це повідомила Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні на 9 грудня від Укргідрометцентру

У вівторок на сході країни буде невеликий мокрий сніг та дощ. Вже вдень помірний дощ пройде в західних та північних областях. На решті території без опадів.

Крім того, на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областях вночі та вранці місцями очікується туман. Також переважатиме північно-східний вітер з поривами 7-12 м/с, а в Карпатах пориви збільшаться до 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 9 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 °C, а вдень підніметься до 0...+5 °C. Водночас на заході та півдні країни вночі очікується +1...+6 °C, а вдень +4...+9 °C.

Погода на 9 грудня від Наталки Діденко

Наталка Діденко розповіла, що 9 грудня мокрий сніг ймовірний на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, подекуди Черкащині та у східних областях. Водночас на Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних регіонах переважатимуть дощі.

У південній частині та в більшості центральних областей завтра буде хмарно, але без істотних опадів. Південно-західний вітер очікується рвучким на заході, півночі та в центрі, на півдні та сході — помірний.

Прогноз погоди на 9 грудня. Фото: Наталка Діденко

Відомо, що температура повітря найнижчою буде на сході та північному сході, вдень тут буде -1...+3 °C. У центральних областях передбачається +3...+6 °C, у північних областях 0...+3 °C, у південній частині +3...+6 °C.

Синоптик також прогнозує, що протягом дня завтра на заході України буде тепло. Стовпчики термометрів показуватимуть +5...+9 °C.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про бурю завтра. Україну накриє сніг та шквальний вітер.

Водночас львів'ян погода завтра радуватиме. В регіоні буде плюсова температура, а опадів не очікується.