Погода в Україні на вівторок 9 грудня — прогноз від Укргідрометцентру

Україну накриє негода — синоптики попередили про бурю завтра
В Україні у вівторок, 9 грудня, очікується хмарна погода. Подекуди можливі дощі, сніг та шквальний вітер.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
Погода в Україні 9 грудня
На сході можливий слабкий мокрий сніг і дощ. У другій половині дня дощі пройдуть у західних та північних регіонах. В інших областях опадів не очікується.
Уночі та вранці місцями туман спостерігатиметься на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей.
Вітер переважно південний, на півдні — північно-східний, 7–12 м/с. У Карпатах вдень можливі пориви 15–20 м/с.
Температура вночі коливатиметься від +3 до -2°C, вдень очікується 0...+5°C. У західних і південних областях тепліше: вночі +1...+6°C, вдень +4...+9°C.
