Україна
Україну накриє негода — синоптики попередили про бурю завтра

Україну накриє негода — синоптики попередили про бурю завтра

8 грудня 2025 17:35
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні на вівторок 9 грудня — прогноз від Укргідрометцентру
Сніг. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у вівторок, 9 грудня, очікується хмарна погода. Подекуди можливі дощі, сніг та шквальний вітер.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. 

Погода в Україні 9 грудня

На сході можливий слабкий мокрий сніг і дощ. У другій половині дня дощі пройдуть у західних та північних регіонах. В інших областях опадів не очікується.

Погода в Україні на 9 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Уночі та вранці місцями туман спостерігатиметься на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей.

Вітер переважно південний, на півдні — північно-східний, 7–12 м/с. У Карпатах вдень можливі пориви 15–20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +3 до -2°C, вдень очікується 0...+5°C. У західних і південних областях тепліше: вночі +1...+6°C, вдень +4...+9°C.

Нагадаємо, синоптики склали детальний прогноз погоди в Україні з 8 до 15 грудня.

Також стало відомо, чи буде сьогодні, 8 грудня, магнітна буря в Україні

погода Укргідрометцентр похолодання сніг прогноз погоди погода в Україні
