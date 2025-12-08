Погода в Україні на вівторок 9 грудня — прогноз від Укргідрометцентру

Сніг. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 9 грудня, очікується хмарна погода. Подекуди можливі дощі, сніг та шквальний вітер.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Погода в Україні 9 грудня

На сході можливий слабкий мокрий сніг і дощ. У другій половині дня дощі пройдуть у західних та північних регіонах. В інших областях опадів не очікується.

Погода в Україні на 9 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Уночі та вранці місцями туман спостерігатиметься на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей.

Вітер переважно південний, на півдні — північно-східний, 7–12 м/с. У Карпатах вдень можливі пориви 15–20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +3 до -2°C, вдень очікується 0...+5°C. У західних і південних областях тепліше: вночі +1...+6°C, вдень +4...+9°C.

